Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Şubat 2020 19:48:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Ak Parti’den Kopuşlar Devam Ediyor

Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün başkanlık koltuğuna oturduğundan beridir taksicilerin kan ağladığını ifade ederek; “Ben bir Ak Partili ve dernek başkanı olarak koltuğa oturduğunuz sürece AKP’ye oy vermiyorum.” dedi.

​Ak Parti’den Kopuşlar Devam Ediyor

Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, Şanlıurfa’daki taksicilerin durumunun ciddiyetini ortaya sermek için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ithafen; “Siz kucaklamak yerine uzaklaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ben bir Ak Partili ve dernek başkanı olarak koltuğa oturduğunuz sürece AKP’ye oy vermiyorum.” dedi.




Dernek Başkanı Karadaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
Sayın Başkan artık feryat figanımızı nasıl duyuralım şaşırmışız. Başa geldiğin günden bu yana taksici esnafı kan ağlıyor. evine ekmek götüremez hale gelmiş. Yeni duraklar açıyormuşsun. Taksicilerin sorunu varken sorunu çözmeden ne yapmak istiyorsun? Otogar taksi 70 tane oradaki esnaf en fazla günde 2 işe kalkıyor. 10 TL’den 20’TL’den.  Sen 10 yaşındaki çocuğuna evden çıkarken acaba ne kadar veriyorsun? Ak Partili olarak verdiğimiz oylardan vicdanımızı sızlatmayın. Sayın Cumhurbaşkanım diyor; “Küsenleri ve vatandaşlarımı kucaklayın” Siz kucaklamak yerine uzaklaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ben bir Ak Partili ve dernek başkanı olarak koltuğa oturduğunuz sürece AKP’ye oy vermiyorum. Cumhurbaşkanıma laf yok Allah cumhurbaşkanımdan razı olsun.









Editör: Ahmet Şen 



 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk
Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı Meclisi ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleşti.
​Ak Parti’den Kopuşlar Devam Ediyor
​Ak Parti’den Kopuşlar Devam Ediyor
Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün başkanlık koltuğuna oturduğundan beridir taksicilerin kan ağladığını ifade ederek; “Ben bir Ak Partili ve dernek başkanı olarak koltuğa oturduğunuz sürece AKP’ye oy vermiyorum.” dedi.
​Bilici, Şehit Kardeşinin Düğününe Katıldı
​Bilici, Şehit Kardeşinin Düğününe Katıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Şehidimizi Piyade Er Hüseyin Koroç' un kardeşinin düğün törenine katıldı.
​Başkan Beyazgül, Muhtarlarla Bir Arada
​Başkan Beyazgül, Muhtarlarla Bir Arada
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, muhtarlarla koordinasyon toplantılarını sürdürüyor. Haliliye İlçesine bağlı Havşanlı Mahallesinde bölge muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Beyazgül, Urfa’nın hizmet alanı olarak çok geniş bir alan olduğunu belirtti.
​Başkan Bayık, Yangında Evi Küle Dönen Aileye Yardım Elini Uzattı
​Başkan Bayık, Yangında Evi Küle Dönen Aileye Yardım Elini Uzattı
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki evlerinde elektrik kontağından çıkan yangınla zor durumda kalan aileye Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık el uzattı.
Harran’da Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Harran’da Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Harran Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bazı mahallelerde yol yapım çalışmalarını tamamlarken, bazı mahallelerde ise stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
​Başkan Beyazgül, Bir Geleneği Daha Hatırlattı
​Başkan Beyazgül, Bir Geleneği Daha Hatırlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tarihi Hanlar Bölgesindeki gezisi sırasında Kuşçu Pazarını ziyaret ederek esnaf ve kuş meraklıları ile bir araya geldi. Temaslarında eski Urfa geleneklerinden birini yaşatan Başkan Beyazgül, kuş azadı gerçekleştirerek "Urfa'mız birçok güzelliği içerisinde barındıran bir şehrimiz. Kuşçuluk kültürümüz de bu güzelliklerden biridir" dedi.
Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Kenan ÖZKINACI Göreve Başladı
Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Kenan ÖZKINACI Göreve Başladı
Konya Orman Bölge Müdürlüğünde, Beyşehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmekteyken Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü olan Kenan ÖZKINACI yeni görevine başladı.
​Başkan Soylu: 2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak
​Başkan Soylu: 2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak
Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen Plan Proje ve bilgilendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak." dedi.
Özyavuz, Sınır Ötesinde
Özyavuz, Sınır Ötesinde
Harran Belediyesi sınır ötesi Suriye/Telabyad'da güvenlik güçleri için kurulacak olan kontrol noktalarına alt yapı ve üst yapı çalışmalarını başlattı.
​Şanlıurfa’da İnternet Kafe Sahiplerine Eğitim Verildi
​Şanlıurfa’da İnternet Kafe Sahiplerine Eğitim Verildi
Haliliye Kaymakamlığı, Haliliye İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren internet kafe işletmecilerine bir eğitim verilerek, uyulması gereken hususlarda bilgilendirildiler.
​Kırsaldaki Vatandaşlar: Başkan Kuş Verdiği Sözleri Yerine Getiriyor
​Kırsaldaki Vatandaşlar: Başkan Kuş Verdiği Sözleri Yerine Getiriyor
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan ekipler tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor.
Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk
Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk
​Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı
​Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı
Suriyeliler, Türk Üniversitelerinde Okumak İçin Sınava Girdi
Suriyeliler, Türk Üniversitelerinde Okumak İçin Sınava Girdi
​ŞUSKİ’den Şanlıurfa’ya Uyarı: Dikkat! Tarafımızca Tespit Edilmiştir
​ŞUSKİ’den Şanlıurfa’ya Uyarı: Dikkat! Tarafımızca Tespit Edilmiştir
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:52
Güneş
07:13
Öğle
12:44
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:21
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿