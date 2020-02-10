​Ak Parti’den Kopuşlar Devam Ediyor

Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, Şanlıurfa’daki taksicilerin durumunun ciddiyetini ortaya sermek için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ithafen; “Siz kucaklamak yerine uzaklaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ben bir Ak Partili ve dernek başkanı olarak koltuğa oturduğunuz sürece AKP’ye oy vermiyorum.” dedi.Dernek Başkanı Karadaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;Sayın Başkan artık feryat figanımızı nasıl duyuralım şaşırmışız. Başa geldiğin günden bu yana taksici esnafı kan ağlıyor. evine ekmek götüremez hale gelmiş. Yeni duraklar açıyormuşsun. Taksicilerin sorunu varken sorunu çözmeden ne yapmak istiyorsun? Otogar taksi 70 tane oradaki esnaf en fazla günde 2 işe kalkıyor. 10 TL’den 20’TL’den. Sen 10 yaşındaki çocuğuna evden çıkarken acaba ne kadar veriyorsun? Ak Partili olarak verdiğimiz oylardan vicdanımızı sızlatmayın. Sayın Cumhurbaşkanım diyor; “Küsenleri ve vatandaşlarımı kucaklayın” Siz kucaklamak yerine uzaklaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ben bir Ak Partili ve dernek başkanı olarak koltuğa oturduğunuz sürece AKP’ye oy vermiyorum. Cumhurbaşkanıma laf yok Allah cumhurbaşkanımdan razı olsun.Editör: Ahmet Şen