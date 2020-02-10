​ŞUSKİ’den Şanlıurfa’ya Uyarı: Dikkat! Tarafımızca Tespit Edilmiştir

Buzlanma Ve Don Olayı ile Beraber Su Kaybı Meydana Geldi

ŞUSKİ Genel Müdürlüğün, Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşlara don uyarısında bulundu. Yaşanan soğuklardan sonra meydana gelen don olayları ile beraber evlerde yaşanan su arızasından dolayı su tesisatlarında patlamalar meydana geldiği ve bu patlamalar sonucunda ciddi su kayıplarının yaşandığı ifade edildi.ŞUSKİ yaptığı duyuruda;“Yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle güneş enerjilerinin su depolarında meydana gelen buzlanma ile don arızası ve buna bağlı gelişen su kaybı tarafımızca tespit edilmiştir.Su israfi olmamasi için Şanlıurfa’lı hemşehrilerimizin güneş enerjilerini kontrol etmeleri, gerekli önlem ve tedbirleri almaları hususunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz.”Editör: Ahmet Şen