Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Şubat 2020 17:37:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen 100 araçlık askeri konvoy, Akçakale'den geçip Şanlıurfa istikametine gitti.

​Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy

Ceylanpınar ilçesinden gelen ve Hatay sınırına doğru gidecek olan 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa’ya ulaştı.



 

Konvoy, Hatay Sınırına İkamet Edecek

Jandarma eşliğinde hareket eden ve sinyal kesici, askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçların yer aldığı konvoy, Ceylanpınar ilçesinden gelerek Şanlıurfa’ya ulaştı. Akçakale çevre yolundan jandarma ve polis eskortluğunda ilerleyen 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa’da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Barış Pınarı Harekatı'nda aktif görev yapan araçların tugaydaki yakıt ikmallerinin ardından Hatay sınırına doğru gideceği öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı
​Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı
Şanlıurfa’da seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Suriyeliler, Türk Üniversitelerinde Okumak İçin Sınava Girdi
Suriyeliler, Türk Üniversitelerinde Okumak İçin Sınava Girdi
​Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Telabyad ve Resulayn'da, lise mezunlarının üniversite eğitimine geçişleri için sınav yapıldı.
​ŞUSKİ’den Şanlıurfa’ya Uyarı: Dikkat! Tarafımızca Tespit Edilmiştir
​ŞUSKİ’den Şanlıurfa’ya Uyarı: Dikkat! Tarafımızca Tespit Edilmiştir
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’da yaşanan dondurucu soğuklardan sonra vatandaşlara uyarıda buludu.
​Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy
​Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen 100 araçlık askeri konvoy, Akçakale'den geçip Şanlıurfa istikametine gitti.
​Şanlıurfa’da Cezaevinde Yatıyor! Evinde,Toprağa Gömülü Halde Bulundu
​Şanlıurfa’da Cezaevinde Yatıyor! Evinde,Toprağa Gömülü Halde Bulundu
Şanlıurfa’da terör suçundan cezaevinde bulunan şahsın evinin bahçesinde gömülü halde 20 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Bu Görüntüler Şanlıurfa’dan! Şelale Dondu
Bu Görüntüler Şanlıurfa’dan! Şelale Dondu
Yaz aylarında Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da son günlerde Sibirya soğukları etkili oluyor. Eksi derecelere düşen soğuk hava nedeniyle donan şelaleyi gören sürücüler araçlarından inip fotoğraf çekmek için koştu.
​Şanlıurfa’da Sibirya Soğuğu! Göller Buz Tuttu
​Şanlıurfa’da Sibirya Soğuğu! Göller Buz Tuttu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle göller buz tuttu.
​Şanlıurfa’da Kan Davası Barış Yemeği İle Sonlandı
​Şanlıurfa’da Kan Davası Barış Yemeği İle Sonlandı
Şanlıurfa’da iki aile arasında bir süredir devam eden kan davası yapılan barış yemeği ile son buldu.
​Şanlıurfa’da 68 Kiloya 4 Tutuklama
​Şanlıurfa’da 68 Kiloya 4 Tutuklama
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken 4 kişi ise tutuklandı.
​Şanlıurfa’da Huzurevi Yok! Ayıplanmaktan Mı Korkuluyor, Bağlar Mı Kuvvetli?
​Şanlıurfa’da Huzurevi Yok! Ayıplanmaktan Mı Korkuluyor, Bağlar Mı Kuvvetli?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerinde göre 16 ilde huzurevi ve yaşlı bakımevi olmadığını belirtti. Aralarında Şanlıurfa’nın bulunduğu illerde huzur evinin nende olmadığı düşündürürken Şanlıurfa’da yaşayan yaşlılara iyi mi bakılıyor sorusunu da akla getirdi.
​Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
​Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü, Sporculara Destek Vermiyor
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü, Sporculara Destek Vermiyor
Şanlıurfa okullar arası tekvando müsabakalarında sporculara destek verilmiyor. Sporcular büyük başarılara imza atarken bu başarılar hem aileleri hem de Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görmezden geliniyor.
Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk
Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk
​Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı
​Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı
Suriyeliler, Türk Üniversitelerinde Okumak İçin Sınava Girdi
Suriyeliler, Türk Üniversitelerinde Okumak İçin Sınava Girdi
​ŞUSKİ’den Şanlıurfa’ya Uyarı: Dikkat! Tarafımızca Tespit Edilmiştir
​ŞUSKİ’den Şanlıurfa’ya Uyarı: Dikkat! Tarafımızca Tespit Edilmiştir
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:52
Güneş
07:13
Öğle
12:44
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:21
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿