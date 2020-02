​Canan Karatay: Turp yerseniz turp gibi olursunuz, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz

Canan Karatay'dan Giribal Enfeksiyon Önerileri

'Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz'

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili konuşan Prof.Dr. Canan Karatay "Koronavirüs dediğimiz diğer virüslerden farkı yoktur, grip enfeksiyonudur. Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz" ifadesini kullandı."Bağışıklık sistemini güçlendirirseniz gribal enfeksiyon olmazsınız" diyen Karatay virüsten korunmanın yolunu şu şekilde açıkladı:"Ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu, kristal kaya tuzu, bol lahana turşusu, lahana, brokoli, karnabahar ve turp yerseniz bağışıklık sisteminiz güçlenirse, gribal enfeksiyon olmazsınız. Çünkü biz virüslerle asırlardan beri vücudumuzda yaşıyoruz zaten."GZT'nin haberine göre Karatay, "Teknoloji bu kadar ilerlediği halde virüsleri halledemedik" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:"Kılıf değiştiriyorlar her sene, her mevsimde kılıf değiştirirler, renk değiştirirler karşımıza çıkarlar. Teknoloji bu kadar ilerlediği halde virüsleri halen halledemedik haberiniz olsun."Tavuk döner ile ilgili tartışmalara "Tavuğun döneri olmaz bitti" açıklamasını yapan Canan Karatay gençlere beslenme tavsiyesinde bulundu:"Gençler gayet kolay, Karatay Beslenmesi nedir özeti, pakete girmiş hiçbir şey yemeyeceksiniz şeker yemeyeceksiniz. Şekerli gazlı içecek, mısır şurubu şekerinden uzak duracaksınız. Ekmekten ve tosttan uzak duracaksınız. Nasıl sağlıklı olacaksınız? Her gün köy yumurtası yiyeceksiniz, köy tereyağı yiyeceksiniz ekmeksiz olmamak şartıyla. Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz."Editör: Ahmet Şen