​Bilici, Şehit Kardeşinin Düğününe Katıldı

Şehit Kardeşinin Düğününe Çok Sayıda Davetli Katıldı

Şehitlerimize Rahmet Diliyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi'nde vatani görevini yaparken şehit düşen Piyade Er Hüseyin Koroç' un kardeşi ve aynı zamanda kurum personeli olan Mehmet Koroç’ un düğün merasimine katıldı.Düğün törenine Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, AÇSH İl Müdürü Hasan Bilici, idareci ve personeller, şehit aileleri, il protokolü, çiftin aileleri ve akrabaları ile çok sayıda davetli katıldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürülüğü yaptığı açıklamada; “Bu vesileyle Müdürlük olarak bir kez daha Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, genç çiftimiz ve ailelerine mutluluklar” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen