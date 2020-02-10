​Bilici, Şehit Kardeşinin Düğününe Katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi'nde vatani görevini yaparken şehit düşen Piyade Er Hüseyin Koroç' un kardeşi ve aynı zamanda kurum personeli olan Mehmet Koroç’ un düğün merasimine katıldı.
Şehit Kardeşinin Düğününe Çok Sayıda Davetli KatıldıDüğün törenine Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, AÇSH İl Müdürü Hasan Bilici, idareci ve personeller, şehit aileleri, il protokolü, çiftin aileleri ve akrabaları ile çok sayıda davetli katıldı.
Şehitlerimize Rahmet DiliyoruzAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürülüğü yaptığı açıklamada; “Bu vesileyle Müdürlük olarak bir kez daha Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, genç çiftimiz ve ailelerine mutluluklar” ifadelerine yer verdi.
Editör: Ahmet Şen
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