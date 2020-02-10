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Bu haber 10 Şubat 2020 15:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Beyazgül, Muhtarlarla Bir Arada

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, muhtarlarla koordinasyon toplantılarını sürdürüyor. Haliliye İlçesine bağlı Havşanlı Mahallesinde bölge muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Beyazgül, Urfa’nın hizmet alanı olarak çok geniş bir alan olduğunu belirtti.

​Başkan Beyazgül, Muhtarlarla Bir Arada

Kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdüren ve kırsalın sorunlarını gidermek için çalışmalarına da devam eden Başkan Beyazgül, Haliliye Belediye Meclis Üyesi Mahmut Ayniberk'in ev sahipliğindeki kırsal mahalle muhtarlar toplantısına katıldı. 

Muhtarlarla koordinasyon toplantısına Başkan Beyazgül’ün yanı sıra, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, meclis üyeleri, büyükşehir belediyesi birim amirleri ve çok sayıda bölge mahalle muhtarları katıldı. 





 

Beyazgül: Çamur içerisinde kimseyi bırakmak istemiyoruz

Koordinasyon toplantısında muhtarlara konuşan Başkan Beyazgül, “Cumhurbaşkanımız çitayı çok yüksek tuttu, halka hizmetimizi fazlalaştırmak için, gönül köprülerini daha fazla kurmak için ne yaptı; benim için kırsal yok, şehir yok hepsi benim mahallem dedi ve gidin hizmet edin. Urfa hizmet alanı olarak çok geniş bir alan. 1425 bin muhtarlığımız ve Türkiye’nin alan olarak herhalde 6’ncı büyük arazisine ve yüzölçümüne sahibiz. Bu nedenle de bütün kadromuzla, ben burada olan bürokrat arkadaşlarımı da çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden sizlere daha fazla nasıl hizmet ederiz diye gayret içerisindeyiz. Burada bir beton yol konusunu aştık. Uzun süredir bu konu gündemde olmasına rağmen bunu bugün biz başlattık bize nasip oldu ve Allaha hamd ediyorum, Allaha şükür ediyorum ki bu hizmetleri yapmak bizlere nasip ediyor.   Bundan sonra, önce kırsalda muhakkak ki yol ağında olup ta yapmadığımız yerleri bitirelim istiyoruz. Çamur içerisinde kimseyi bırakmak istemiyoruz. Bizim arzumuz; sizlerin yüzlerini mutlu gördüğümüz zaman, bize Allah razı olsun dediğiniz zaman işte bize de en büyük hediye bu” şeklinde konuştu.






 

Canpolat: Yıllardır Kangrenleşmiş Sorunlara Neşter Vurmaya Geldik

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, “Bugün birlik ve beraberlikten dolayı buradayız. Birlik ve beraberlikten kastım şu; geçmişte de bu sancak altında beraberdik, bugünde beraberiz ve yarında beraberiz çünkü biz devletimizi seviyoruz, milletimizi seviyoruz, sizi seviyoruz ve bayrağımızı seviyoruz. Bizler uyum içerisinde ekip halinde başta İl Başkanımız, teşkilatımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, Ankara’mız, bürokrasimiz dahil olmak üzere biz uyumlu çalışmaya geldik, biz ahenkli çalışmaya geldik. Kangrenleşmiş yıllardır bekleyen sorunlara çözüm bulmaya ve neşter vurmaya geldik” şeklinde konuştu. 








 

Başkan Yıldız: Hizmetleri yerine getireceğiz

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise, “Allahın izniyle inşallah 31 Mart sürecinde neyin sözünü verdiysek hizmetler bakımından AK Parti ve AK belediyeler olarak gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız gerek ise İlçe Belediye Başkanımızın da koordineli bir şekilde çalışmasıyla hizmetleri yerine getireceğiz.” Şeklinde konuştu. 









Editör: Ahmet Şen 
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