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Bu haber 10 Şubat 2020 14:18:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfaspor Kapansın diyen Urfaspor’un Başkanı Oldu! Urfaspor’u Yaşatan Mutlu Yılmaz Yalan Oldu

Yerel bir televizyon kanalında “Urfaspor kapansın. Karaköprüspor Urfaspor olsun” diyen Spor Yorumcusu - Eski Futbolcu Nihat Çakır Urfaspor’a başkan oldu. Çakır’ın İlk icraatı takımı hayatta tutan Mutlu Yılmazı göndermek oldu.

​Urfaspor Kapansın diyen Urfaspor’un Başkanı Oldu! Urfaspor’u Yaşatan Mutlu Yılmaz Yalan Oldu

Yerel bir televizyon kanalında spor yorumcusu olan Eski Futbolcu Nihat Çakır, sezon başından itibaren yorumculuk yaptığı programda “Urfaspor kapansın. Karaköprüspor, Urfaspor olsun” diyerek kamuoyunda algı yaratıp dönemin kulüp başkanı Mehmet Yılmazı sürekli istifaya davet ederek Urfaspor kulübün kapanması için büyük çaba harcamıştı.
 


 

Sen Hangi Adamın Projesisin

Hatta sezon başında kulübün teknik direktörlüğünü yapan eski takım arkadaşı Mutlu Yılmaz'a:
“Mutlu Can sen kimin yada hangi adamın projesinin adamısın? Takımı deplasmana götürmek için neden kapı kapı gezip para dileniyorsun? Bırak Urfaspor kapansın” diyordu
 
 


 

Çakır, Urfaspor’a Başkan Oldu

Mehmet Yılmaz’ı yaptığı çağrılar ve kulislerle istifa ettiren, “Urfaspor kapansın” diyen Çakır, kongrede yine yaptığı kulislerle kapansın dediği Urfaspora başkan oldu.
 


 

Çakır’ın İlk İcraatı Yılmaz’ın Görevine Son Vermek Oldu

Başkanlık makamında yaptığı ilk açıklamada, Urfaspor’un borçlarını yapılandırmak için geldiğini söyleyen Çakır, yaklaşık bir aydan fazla sürede Urfaspor’un borçlarını yapılandırmak adına hiç adım atmazken, ilk icraatı; kulübü yaşatan Teknik direktör Mutlu Yılmaz'ın görevine son vermek oldu.
 



















 
 
Editör: Ahmet Şen
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Spor
​Urfaspor Kapansın diyen Urfaspor’un Başkanı Oldu! Urfaspor’u Yaşatan Mutlu Yılmaz Yalan Oldu
​Urfaspor Kapansın diyen Urfaspor’un Başkanı Oldu! Urfaspor’u Yaşatan Mutlu Yılmaz Yalan Oldu
Yerel bir televizyon kanalında “Urfaspor kapansın. Karaköprüspor Urfaspor olsun” diyen Spor Yorumcusu - Eski Futbolcu Nihat Çakır Urfaspor’a başkan oldu. Çakır’ın İlk icraatı takımı hayatta tutan Mutlu Yılmazı göndermek oldu.
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