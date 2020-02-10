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Bu haber 10 Şubat 2020 13:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

Bu Görüntüler Şanlıurfa’dan! Şelale Dondu

Yaz aylarında Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da son günlerde Sibirya soğukları etkili oluyor. Eksi derecelere düşen soğuk hava nedeniyle donan şelaleyi gören sürücüler araçlarından inip fotoğraf çekmek için koştu.

Bu Görüntüler Şanlıurfa’dan! Şelale Dondu

Yaz aylarında Türkiye’nin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü Şanlıurfa’da son birkaç gündür adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Gece eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz hava güneşli olmasına rağmen 1 derecenin üzerine çıkmıyor.




 

Donan şelalede hatıra fotoğrafı

Soğuk nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep kara yolu üzerindeki Akabe yokuşunda bulunan dev yapay şelale ile önündeki havuzlar dondu. Donan şelaleyi gören sürücüler, araçlarından inip hatıra fotoğrafı çekti. Çocuklar ise ilk defa donan bir şelale görmenin heyecanı yaşadı. Buz tutan süs havuzunun üzerine çıkan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. 









Editör: Ahmet Şen 
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Bu Görüntüler Şanlıurfa’dan! Şelale Dondu
Bu Görüntüler Şanlıurfa’dan! Şelale Dondu
Yaz aylarında Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da son günlerde Sibirya soğukları etkili oluyor. Eksi derecelere düşen soğuk hava nedeniyle donan şelaleyi gören sürücüler araçlarından inip fotoğraf çekmek için koştu.
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