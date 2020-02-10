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Bu haber 10 Şubat 2020 10:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Büfe Önündeki Tartışma Silahlı Kavgaya Döndü

Büfe önünde iki kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı kişiyi silahla yaralarken, seken kurşunlardan biri karşı büfede yemek yiyen birinin kafasını sıyırarak iş yerine isabet etti.

​Büfe Önündeki Tartışma Silahlı Kavgaya Döndü

Olay, saat 00.00 sularında İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir büfe önünde 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri yanındaki silahla, tartıştığı kişiyi bacaklarından yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde cadde ortasında yere yığıldı.


 

Seken kurşun yemek yiyen kişinin kafasını sıyırdı

Bu sırada saldırganın açtığı ateşten seken kurşunlardan biri, karşı büfede yemek yiyen birinin kafasını sıyırarak, iş yerine isabet etti. Neye uğradığını şaşıran müşteriler kendilerini panik içinde dışarı atarken, olay polise bildirildi.


 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kurşunun kafasını sıyırdığı kişi ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise, caddeyi güvenlik şeridi ile kapatarak, inceleme ve delil araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından olay yerinde bulunan boş kovanları delil torbasına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Büfe Önündeki Tartışma Silahlı Kavgaya Döndü
​Büfe Önündeki Tartışma Silahlı Kavgaya Döndü
Büfe önünde iki kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı kişiyi silahla yaralarken, seken kurşunlardan biri karşı büfede yemek yiyen birinin kafasını sıyırarak iş yerine isabet etti.
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