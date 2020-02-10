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Bu haber 10 Şubat 2020 08:27:05 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’lı Judocular Takım Halinde Şampiyon Oldu

Spor Genel Müdürlüğü’nün sporun tabana yaygınlaştırılması ve Olimpiyat hazırlık merkezlerine daha fazla sporcu kazandırılması amacı ile her yıl düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi’nin Judo gurup müsabakaları Batman’da yapıldı.

Şanlıurfa’lı Judocular Takım Halinde Şampiyon Oldu

Müsabakalar sonunda Şanlıurfa’lı Judocular 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, 60 puan İle takım halinde Şampiyon oldular. 


Müsabakalar sonunda bir açıklamaya yapan Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu; “ Şanlıurfa’lı Judocularımız Spor Genel Müdürlüğümüzün düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarının son 4 yıldır takım halinde Türkiye Şampiyonudur. Bu yılda Güneydoğu illerinin tamamının katıldığı ilk gurup müsabakası Batman’da yapıldı ve yine geleneği bozmayarak 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bölgenin en iyisi olduğumuzu bir kez daha ispatlayarak, alt yapıya ne kadar önem verdiğimizi de göstermiş olduk. Judocularımız Mart ayında yapılacak olan Yarı Final müsabakalarında Şanlıurfa’yı temsil edeceklerdir. Buradan Şanlıurfa’lı Judocularımıza desteklerini esirgemeyen Judo Federasyonu Başkanımız Sn. Sezer Huysuz’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeynel Abidin Beyazgül’e, Haliliye Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Canpolat’a, Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ali İhsan Delioğlu’na ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.












Editör: Ahmet Şen 
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Spor
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