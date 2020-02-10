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Bu haber 10 Şubat 2020 09:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Doğum Günü Pastası Yerken Canından Oluyordu

pastanede arkadaşı için kesilen doğum günü pastasını yerken ölümle burun buruna gelen 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

​Doğum Günü Pastası Yerken Canından Oluyordu

Edinilen bilgiye göre, arkadaşının doğum gününü kutlamak için Tekerek mevkisinde bir pastaneye giden Ramazan Orçan (22), pastayı yedikten sonra fenalaşınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesine götürüldü. Yapılan kontrollerde boğazına toplu iğne saplandığı tespit edilen genç, acil ameliyata alındı. Ameliyatla boğazına saplanan iğne çıkarılan Ramazan Orçan'ın tedavisi sürüyor.



 

Boğazıma Bir Şey Batınca Nefes Alamadım

Ramazan Orçan, “Perşembe akşamı arkadaşlarımla birlikte Tekerek'te bulunan bir pastaneye doğum günü kutlamak için gittik. Biraz oturduktan sonra yaş pasta masamıza geldi. Ben pastadan birkaç defa aldım. Boğazıma bir şeyin battığını ve nefes alamadığımı hissettim. Acil olarak pastaneden ayrıldık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Acil Servisine geldik.



 

Ölümle Kalım Arasında Kaldım

Burada yapılan tetkikler sonucu boğazımda bir toplu iğne olduğu kanısına varıldı. Defalarca operasyon geçirdim. Yoğun uğraşlar sonucunda toplu iğne boğazımdan çıkarıldı. Şuan hastanede yatıyorum. Bir süre daha gözetim altında tutulacağım. Ölümle kalım arasında kaldığımı doktorlar ifade etti. Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin. Olayı yargıya taşıyacağım” dedi.

İddiaların hedefi pastane yönetimi ise, gerekli incelemelerin ardından ilerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapacaklarını belirttiler.





Editör: Ahmet Şen 
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Güncel
​Doğum Günü Pastası Yerken Canından Oluyordu
​Doğum Günü Pastası Yerken Canından Oluyordu
pastanede arkadaşı için kesilen doğum günü pastasını yerken ölümle burun buruna gelen 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
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