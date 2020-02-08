​Kızının Peşinden Atlayan Baba Kayboldu

Alınan bilgiye göre, girdiği bunalım sonucu 14 yaşındaki G.Günal, 4 Şubat akşamı Samsun'un Terme ilçesinde bulunan köprüye giderek kendini suya bıraktı. Olay yerinde bulunan baba Gürsel Günal da kızını kurtarmak için ırmağa girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak kurtarılırken, baba Gürsel Günal ise ırmağın akıntısına kapılarak kayboldu. Geçen zaman içinde Gürsel Günal yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.Bugün de AFAD ekipleri ırmak kenarında kayıp babayı arama çalışmasını sürdürdü.Editör: Ahmet Şen