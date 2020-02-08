​Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

Yaralıların Sağlık Durumu İyi

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 11 Nisan Fuar Caddesinde yaşandı.Sürücülerinin isimlerinin henüz öğrenilemeyen 34 GN 9073 plakalı otomobil ile 27 HZ 637 otomobil çarpıştı. Kazada Aziz E., ve Mehmet A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen