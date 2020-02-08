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Bu haber 08 Şubat 2020 17:10:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 11 Nisan Fuar Caddesinde yaşandı. 


 

Şanlıurfa’da Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

Sürücülerinin isimlerinin henüz öğrenilemeyen 34 GN 9073 plakalı otomobil ile 27 HZ 637 otomobil çarpıştı. Kazada Aziz E., ve Mehmet A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 






 

Yaralıların Sağlık Durumu İyi

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 








Editör: Ahmet Şen 
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