​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü, Sporculara Destek Vermiyor

Çocuklarımızın Başarısı Kimsenin Umurunda Değil

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Neden Destek Vermiyor

Şanlıurfa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’da bulunan okullar arasında Tekvando Müsabakaları düzenleniyor. Düzenlenen müsabakalarda öğrenciler ciddi başarılar gösterse de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hiçbir ilgiye tabi olmayıp destek görmüyorlar.Tekvando müsabakalarında dereceye giren öğrencilerin ödül törenine Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden kimsenin katılmaması dikkatlerden kaçmazken, genç sporculara aileler de destek vermiyor. Desteksiz bir şekilde alanlarında büyük başarılar gösteren sporcu öğrencileri bu olumsuzluklar üzse de yıldırmıyor.Tekvando ile uğraşan bir sporcu babası “Bu kadar ciddi bir organizasyondan hiç kimsenin haberi yok. Basından da kimse yok, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden de. Çocuklarımız burada tek başlarına kimsenin desteği olmadan ciddi başarılar gösteriyorlar. Bu çocuklar sahipsiz bırakılıyor.” İfadelerine yer verdi.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer’in bu gençlere neden destek vermediği merak konusu haline gelirken, Şanlıurfalı gençler, kötü alışkanlıklar edinmek yerine, kendilerine yeni uğraşlar edindiği spor gibi iyi bir alanda destek görmemeleri büyük bir sorun.Editör: Ahmet Şen