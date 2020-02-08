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Bu haber 08 Şubat 2020 20:30:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Huzurevi Yok! Ayıplanmaktan Mı Korkuluyor, Bağlar Mı Kuvvetli?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerinde göre 16 ilde huzurevi ve yaşlı bakımevi olmadığını belirtti. Aralarında Şanlıurfa’nın bulunduğu illerde huzur evinin nende olmadığı düşündürürken Şanlıurfa’da yaşayan yaşlılara iyi mi bakılıyor sorusunu da akla getirdi.

​Şanlıurfa’da Huzurevi Yok! Ayıplanmaktan Mı Korkuluyor, Bağlar Mı Kuvvetli?

Türkiye’nin bir çok ilinde özel ve kamuya ait huzurevleri mevcut. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı son çalışmada Türkiye’de huzurevlerinin olmadığı illeri yayınladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre Türkiye’nin 16 ilinde huzurevi bulunmuyor. Huzurevi bulunmayan bölgeler arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekerken bölgede bulunan iller arasında Şanlıurfa da yer aldı. 



 

Türkiye’de Huzurevi Bulunmayan İller Hangileridir?

Huzurevi ve yaşlı bakımevlerinin bulunmadığı iller; 
-Adıyaman, 
-Batman, 
-Bingöl, 
-Bitlis, 
-Diyarbakır, 
-Erzurum, 
-Gümüşhane, 
-Hakkari, 
-Iğdır, 
-Kırıkkale, 
-Kilis, 
-Mardin, 
-Muş, 
-Siirt, 
-Şanlıurfa 
-Şırnak








 

Şanlıurfa’da Neden Huzurevi Yok?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı verilerden sonra özellikle sosyal medya hesapların konu ile ilgili bir çok yorum yapıldı. kullanıcılar Şanlıurfa’da huzurevi ve yaşlı bakımevlerinin ayıplanma bir başka tabirle “mahalle baskısı” olarak yorumladı.








 

Sosyologlar: Dayanışma Ağları Yüksek 

Sosyologlar ise konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Güneydoğu’da yaşlıların huzurevlerine gönderilmemesini dayanışma ağların güçlü olması ve bölgenin toplumsal yapısına bağlı olduğunu açıkladı. 





Editör: Ahmet Şen 

 
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​Şanlıurfa’da Huzurevi Yok! Ayıplanmaktan Mı Korkuluyor, Bağlar Mı Kuvvetli?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerinde göre 16 ilde huzurevi ve yaşlı bakımevi olmadığını belirtti. Aralarında Şanlıurfa’nın bulunduğu illerde huzur evinin nende olmadığı düşündürürken Şanlıurfa’da yaşayan yaşlılara iyi mi bakılıyor sorusunu da akla getirdi.
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