​Şanlıurfa’da Huzurevi Yok! Ayıplanmaktan Mı Korkuluyor, Bağlar Mı Kuvvetli?

Türkiye’de Huzurevi Bulunmayan İller Hangileridir?

Şanlıurfa’da Neden Huzurevi Yok?

Sosyologlar: Dayanışma Ağları Yüksek

Türkiye’nin bir çok ilinde özel ve kamuya ait huzurevleri mevcut. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı son çalışmada Türkiye’de huzurevlerinin olmadığı illeri yayınladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre Türkiye’nin 16 ilinde huzurevi bulunmuyor. Huzurevi bulunmayan bölgeler arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekerken bölgede bulunan iller arasında Şanlıurfa da yer aldı.Huzurevi ve yaşlı bakımevlerinin bulunmadığı iller;-Adıyaman,-Batman,-Bingöl,-Bitlis,-Diyarbakır,-Erzurum,-Gümüşhane,-Hakkari,-Iğdır,-Kırıkkale,-Kilis,-Mardin,-Muş,-Siirt,-Şanlıurfa-ŞırnakAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı verilerden sonra özellikle sosyal medya hesapların konu ile ilgili bir çok yorum yapıldı. kullanıcılar Şanlıurfa’da huzurevi ve yaşlı bakımevlerinin ayıplanma bir başka tabirle “mahalle baskısı” olarak yorumladı.Sosyologlar ise konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Güneydoğu’da yaşlıların huzurevlerine gönderilmemesini dayanışma ağların güçlü olması ve bölgenin toplumsal yapısına bağlı olduğunu açıkladı.Editör: Ahmet Şen