TÜİK Yayınladı: ​Şanlıurfa’da Sayıları Çok Az

Şanlıurfa Orta Yaşta En Düşük İl Oldu

"Bunun en büyük sebebi göç"

Emekli ve memur kenti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin yaş ortalaması ile ilgili verileri yayınladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, orta yaş nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 40,8 ile Sinop oldu. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.Sinop’un Türkiye’deki iller arasında en ortanca nüfus oranında başı çekmesi; gençleri göç vermesinden ve emekli olan Sinopluların memleketlerine geri dönmelerinden kaynaklanıyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Bunun aslında sebebi çok açık. Çünkü Sinop göç veren bir kent. Gönül isterdi ki aslında Sinop, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olsaydı. Böyle bir istatistikle lider olmak bizi çok daha mutlu ederdi. Türkiye bu yılda daha önceki yıllarda olduğu gibi, TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin en yaşlı kenti olarak belirlendi. Tabii, bunun başındaki en büyük sebep bizim göç vermemiz. Maalesef kentimizin ekonomik şartları belli ki, Türkiye ortalamasının dışında olduğu için süratle büyük şehirde göç vermek zorunda kalıyoruz. Kentimizde yaşayan insanlarımız ekmek uğruna, aş uğruna, iş uğruna doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar. Bu istatistik sonucunun bu sebepten dolayı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu sonuç bizi çok mutlu etmese de biz bu istatistik sonuçlarını değerlendirip buna göre belediyecilik hizmetlerinde yeni bir model, yeni bir yaklaşım geliştirebiliriz. Bir kentin o ülkenin en yaşlı kenti olması, o kentte yaşlı nüfusunun fazla oluyor olması belediyecilik hizmetlerinde bu nüfus verilerine göre yeni bir takım gelişmeler yaşlı vatandaşlarımızın kent içerisinde daha rahat yaşamaları kolaylaştıracak bir takım belediye hizmetlerini ön plana çıkartma gereğinde ortaya koymuş oluyor” dedi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinoplu Ahmet Ertuğral ise "Sinop gerçekten emekli ve memur kenti. Fabrika yok, iş sahası yok. Bütün gençler memlekette iş bulamayınca gurbete gidiyorlar. Gurbette iş aramaya gidiyorlar. Bu şekilde kalan nüfusun yaşlı olan kısmı Sinop’ta kalıyor. Yaşlı nüfus burada kaldığı içinde bu şehrin ismi yaşlı şehri olmuş oluyor. Biz de bundan rahatsız oluyoruz. Hoşumuza gitmiyor. Fabrikalarımız olsa, iş yerlerimiz olsa gençler burada olsa annesinin babasının yanında işleri olsa güzel olur. Burası çok güzel yeşil cennet kenti" diye konuştu.Editör: Ahmet Şen