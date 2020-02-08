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Bu haber 08 Şubat 2020 15:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Kardeşinin Nişanında Kadın Kılığına Girerek Cinayet İşledi

kardeşinin nişanına giden bir kişi, kadın kılığına giren bir şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü, olayda bir kişi de yaralandı.

​Kardeşinin Nişanında Kadın Kılığına Girerek Cinayet İşledi

Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Kültür Merkezi yanında meydana geldi. 


 

Siyah Çarşaf Giyerek Adam Öldürdü

Kardeşi Kadir Yıldırım'ın nişan törenine giden Mehmet Yıldırım (27), daha önceden husumetli olduğu F.K. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına giren F.K. isimli şahıs tabanca ile Mehmet Yıldırım'a ateş etti. Mehmet Yıldırım ile yanında bulunan arkadaşı Furkan Yetkin (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.






 

Kaçan Şüpheli Teslim Oldu

Yaralılardan vücuduna 3 kurşun yiyen Mehmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Furkan Yetkin ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaçan şüpheli F.K. daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili polis geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürdürülüyor.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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