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Bu haber 07 Şubat 2020 19:56:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Valiliği Önünde Mera Mafyası Protestosu

16 köyün karşı çıktığı meranın mucur ocağına kiralanması meselesi için köylüler Şanlıurfa Valiliği önünde toplandılar. Köylüler mera mafyasını protesto ederek, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuya el atmasını talep etti.

​Urfa Valiliği Önünde Mera Mafyası Protestosu

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan mera, 2016 yılında belediye tarafından özel bir şirkete mucur ocağı olarak kiralanmıştı. Alanın 16 köyün etrafında yer alması köylüleri harekete geçirdi. Köylüler Şanlıurfa Valiliği önünde toplanarak kiralanma olayını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile görüşmek istedi.



 

Bu İşin Arkasında Büyük Adamlar Var

Alanın kiralanmasına tepki gösteren köylüler, devlete karşı olmadıklarını, alanın kiralanması işinin içinde bir iş olduğunu ifade ederek; “Enerji Bakanı Müfettişleri alanda inceleme yaparak bizleri haklı buldu. Bu işin arkasında büyük adamlar var. Bu mera mafyaları Urfa’yı bitirdi.” İfadelerine yer verdi.





 

Antep’te İptal Edildi Şanlıurfa’da da Edilsin

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in konuya el atmasını talep eden köylüler; “Bizlere hayvancılık yapın diyorlar. Meralar başkaları tarafından katledildiği için hayvancılık yapamıyoruz. Şanlıurfa yetkililerinin yanımızda olmasını talep ediyoruz. Nasıl ki Antep’te 17 tane taş ocağı projesi hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için iptal ettirildiyse biz de Sayın Valimiz Abdullah Erin’den bu projenin sonlandırılması için desteklerini bekliyoruz” dedi.










Editör: Ahmet Şen 
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Ö-HABER
​Urfa Valiliği Önünde Mera Mafyası Protestosu
​Urfa Valiliği Önünde Mera Mafyası Protestosu
16 köyün karşı çıktığı meranın mucur ocağına kiralanması meselesi için köylüler Şanlıurfa Valiliği önünde toplandılar. Köylüler mera mafyasını protesto ederek, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuya el atmasını talep etti.
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