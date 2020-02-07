​Urfa Valiliği Önünde Mera Mafyası Protestosu

Bu İşin Arkasında Büyük Adamlar Var

Antep’te İptal Edildi Şanlıurfa’da da Edilsin

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan mera, 2016 yılında belediye tarafından özel bir şirkete mucur ocağı olarak kiralanmıştı. Alanın 16 köyün etrafında yer alması köylüleri harekete geçirdi. Köylüler Şanlıurfa Valiliği önünde toplanarak kiralanma olayını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile görüşmek istedi.Alanın kiralanmasına tepki gösteren köylüler, devlete karşı olmadıklarını, alanın kiralanması işinin içinde bir iş olduğunu ifade ederek; “Enerji Bakanı Müfettişleri alanda inceleme yaparak bizleri haklı buldu. Bu işin arkasında büyük adamlar var. Bu mera mafyaları Urfa’yı bitirdi.” İfadelerine yer verdi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in konuya el atmasını talep eden köylüler; “Bizlere hayvancılık yapın diyorlar. Meralar başkaları tarafından katledildiği için hayvancılık yapamıyoruz. Şanlıurfa yetkililerinin yanımızda olmasını talep ediyoruz. Nasıl ki Antep’te 17 tane taş ocağı projesi hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için iptal ettirildiyse biz de Sayın Valimiz Abdullah Erin’den bu projenin sonlandırılması için desteklerini bekliyoruz” dedi.Editör: Ahmet Şen