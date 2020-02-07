Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Şubat 2020 17:27:10 Tarihinde eklenmiştir.

​AK Parti'li 6 milletvekilinden Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusu

Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu AK Parti'li 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine yönelik açıklamaları nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

​AK Parti'li 6 milletvekilinden Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusu

Avukat Hüseyin Aydın ve avukat Muammer Cemaloğlu, suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. AK Parti'li Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan'ın müşteki olarak yer aldığı dilekçede, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında ise "iftira" suçundan kamu davası açılması talep edildi.



 

"Herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır"

Başbuğ'un 29 Ocak 2020'de bir televizyon kanalında katıldığı programda söz konusu suç duyurusuna konu olan ifadelerine yer verilen dilekçede,"TBMM'nin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını iddia etmek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'ye karşı kahramanca direnen ve bu nedenle bombalanan Gazi Meclisimize ve onun mensuplarına açık bir saygısızlık olup bu nitelikteki bir ithamın Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiden sadır olması büyük talihsizliktir. Söz konusu kanun tasarısı ve değişiklik önergeleri, demokratik standartların yükseltilmesi, yargıda sivilleşmenin sağlanması, hukuk devletinin tüm kural ve kurumlarıyla hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanmış ve yüce Meclisimizin iradesiyle yasalaşmıştır. Kanun tasarı ve değişiklik önergelerinin ne teklif aşamasında ne de yasalaşma sürecinde herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır" denildi.









 

"Açıklamaları vesayet düzenin özleminin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir"

Dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Milletvekillerinin yasama faaliyetlerinden dolayı suçlanması ancak antidemokratik rejimlerde ve vesayet düzeninin geçerli olduğu ülkelerde söz konusu olabilir. Şüphelinin bu doğrultudaki açıklamaları vesayet düzenin özleminin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki FETÖ ile mücadele edenleri asılsız ithamlarla itibarsızlaştırmak FETÖ ile mücadeleye zarar vermekte ve sonucu itibariyle FETÖ'ye hizmet etmektedir. Örgütün belirlenmiş bir strateji çerçevesinde FETÖ ile mücadele eden sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti'yi, milletvekillerini asılsız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalıştığı ve bu şekilde FETÖ ile mücadeleyi akamete uğratmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir. Şüphelinin yukarıda ifade edilen açıklamaları, 5237 sayılı TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun unsurlarını ihtiva etmektedir."
Başbuğ'un ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı vurgulanan dilekçede, "Müvekkillerimizin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek suretiyle atılı suçu alenen işlemiştir. Aleniyet, hakaret suçunun belirsiz sayıdaki kimse tarafından bilinip görüleceği şekilde işlenmesidir. Şüphelinin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan cezalandırılması gerekmektedir. Şüpheli hakkında kamu davası açılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.








 

Çiçek hakkında "iftira" suçundan dava açılması istendi

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde ise "Şüphelinin konuşmasında yer alan ifadeler 5237 sayılı TCK'nın 267. maddesinde düzenlenen iftira suçunun unsurlarını ihtiva etmektedir. Şüpheli müvekkillerimizin yürüttükleri yasama faaliyeti nedeniyle FETÖ suç örgütünün siyasi ayağını oluşturduklarından bahisle suç duyurusunda bulunacağını ifade eden açıklaması ile atılı suçu işlemiştir. İftira suçundan soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep ediyoruz" denildi.




Editör: Ahmet Şen  
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​AK Parti'li 6 milletvekilinden Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusu
​AK Parti'li 6 milletvekilinden Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusu
Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu AK Parti'li 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine yönelik açıklamaları nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu.
​Felaket! Okul Kantininin çatısı Rüzgardan Uçtu: 1 Öğrenci Yaralandı
​Felaket! Okul Kantininin çatısı Rüzgardan Uçtu: 1 Öğrenci Yaralandı
Etkili olan şiddetli rüzgar, bir okul kantininin çatısını uçurdu. Binadan kopan çatı okul bahçesine uçarken bir öğrenci yaralandı, bir otomobil de çatının altında kaldı.
​Son Dakika! İstanbul’da Yolcu Uçağı Kazası
​Son Dakika! İstanbul’da Yolcu Uçağı Kazası
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı.
​Sobayı Benzinle Tutuşturmaya Çalışan İki Arkadaş Patlamada Ağır Yaralandı
​Sobayı Benzinle Tutuşturmaya Çalışan İki Arkadaş Patlamada Ağır Yaralandı
Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışan iki arkadaş, meydana gelen parlama sonucu feci şekilde yandı.
​Yolcu Otobüsünde Valize Koydukları Piton Kaçtı
​Yolcu Otobüsünde Valize Koydukları Piton Kaçtı
Yolcu otobüsüyle meydana gelen yolcunun valizinden kaçan piton yılanı paniğe neden oldu. Piton, yolcuların korkulu bakışları arasında saklandığı yerde yakalanarak sahibine teslim edildi.
​Tatil Sürelerinde Değişiklik Olacak Mı? Bakan Selçuk Açıkladı
​Tatil Sürelerinde Değişiklik Olacak Mı? Bakan Selçuk Açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayınında tatil süreleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
​Elazığ’da Gece Yarısı Peş Peşe 2 Deprem
​Elazığ’da Gece Yarısı Peş Peşe 2 Deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık yarım saat sonra Elazığ, 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem ile daha sarsıldı.
Doğalgaz Ana Hat Borusu Patladı: Kafamızın Üstünden Alev Topu Geçti
Doğalgaz Ana Hat Borusu Patladı: Kafamızın Üstünden Alev Topu Geçti
Meydana gelen doğal gaz ana boru hattının patlama anı bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
HRÜ’de Alternatif Ürün Desenleri Çiftçilerle Paylaşıldı
HRÜ’de Alternatif Ürün Desenleri Çiftçilerle Paylaşıldı
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekim nöbeti sistemleri içerisinde alternatif ürün deseninin belirlenmesine yönelik çalıştayın ikincisi düzenlendi.
Kanalurfa’ya Ödül… Toru, Ödülü Cumhurbaşkanının Elinden Aldı
Kanalurfa’ya Ödül… Toru, Ödülü Cumhurbaşkanının Elinden Aldı
Şanlıurfa’nın ilk uydu televizyonu Kanalurfa, Türkiye'nin en iyi yerel kanalı seçildi. Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı
STK’lardan ABD ve İsrail’e Tepki
STK’lardan ABD ve İsrail’e Tepki
Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi. STK’lar, İslam alemini birlik ve beraberliğe davet etti.
HRÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Tanıtım ve İş Birliği Protokolü
HRÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Tanıtım ve İş Birliği Protokolü
Yurt dışında Yabancı Öğrenci Kabul Sınavlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 68 okul ve kurumda yapılabilmesine ilişkin iş birliği protokolü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir'in katılımı ile imzalandı.
​Kızlar Çete Kurup İşkence Yaptılar
​Kızlar Çete Kurup İşkence Yaptılar
​Şanlıurfa’da Bulunan Koyun Sayısı Dudak Uçuklattı! TÜİK Verileri Açıkladı
​Şanlıurfa’da Bulunan Koyun Sayısı Dudak Uçuklattı! TÜİK Verileri Açıkladı
​AK Parti'li 6 milletvekilinden Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusu
​AK Parti'li 6 milletvekilinden Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusu
​Valilik Önünde Çocuklarım Aç İş İstiyorum Diyerek Kendini Yaktı, Hayatını Kaybetti
​Valilik Önünde Çocuklarım Aç İş İstiyorum Diyerek Kendini Yaktı, Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:55
Güneş
07:16
Öğle
12:44
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:18
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿