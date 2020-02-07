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Bu haber 07 Şubat 2020 19:00:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Kızlar Çete Kurup İşkence Yaptılar

3 genç kızın çocuk yaştaki iki kız çocuğunu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdüğü görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Genç kızların, çocukları saçlarından yerlerde sürükleyip, kafalarına tekme atıkları anlar işkence sahnelerini aratmadı. Görüntüleri izleyip kızının acımazsız dayak yediğini gören çocuklardan birinin babası ise polise giderek şikayetçi oldu.

​Kızlar Çete Kurup İşkence Yaptılar

Dehşet verici olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S.'ye olayı anlattı. Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp karakola giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından baba kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Ardından genç kızların sosyal medya hesaplarını araştıran baba F.S., izlediği görüntüler karşısından dehşete düştü. Görüntülerde A.C. (16), N.C. (16) ve A.K. (17) isimli gençlerin kızı ile birlikte ismi henüz tespit edilemeyen ancak o da 13 yaşında olan bir başka kız çocuğunu daha acımasızca dövdüğünü gördü.



 

Ağzı, burnu kanlar içinde kaldıysa da korkudan sesini dahi çıkaramadı

Görüntülerde 3 genç, S.S.'yi oyun parkında ağzı ve burnundan kan gelene kadar döverken, gençlerin erkek arkadaşları ise bu anları cep telefonu ile kayıt altına alıyor. Kızlardan birinin S.S. dayak yerken gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Ağzı ile burnu kanlar içinde kalan S.S.'nin ise hayli korktuğu ve korkusundan bağırmak bir yere sesini dahi çıkaramadığı görülüyor. S.S., darp edildikten sonra babasının yanına giderek olayı anlatması neticesi baba F.S., polise giderek şikayetçi oldu.




 

“13 yaşındaki kız çocuğunu saçlarından tutup yerde sürüklediler, kafasına tekmeler attılar”

A.C., N.C. ve A.K., isimli 3 genç kızın S.S.'den sonra yine aynı mahallede oturan ve ismini vermek istemeyen 13 yaşındaki bir başka ortaokul öğrencisini daha acımasızca darp ettiği ortaya çıktı. Görenlerin kanını donduran bu görüntüde ise A.C. ve N.C., ismi bilinmeyen kız çocuğunun sokakta yolunu kesip önce tehdit edip ardından tekme, yumruk atarak darp etmeye başlıyor. Bu sırada A.K.'nin kayıt altına aldığı görüntülerde kız çocuğunu saçlarından tutup yerlerde sürükleyen ikili ayrıca kızın saçlarından tutup kafasına dizleri ile vurup tekmeler atıyor. Kızların acımasızca dayak atmaları ise mahalle sakinlerinden birisinin balkondan müdahalesi ile son buluyor.




 

“Bunlara sürekli işkence ediyorlarmış”

Yaşanan dehşet verici olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan baba F.S., görüntüleri izledikten sonra adeta şok olduğunu ve büyük bir şaşkınlık içerisinde kızı ile diğer kız çocuğuna yapılan eziyeti gördüğünü kaydetti. F.S., “Çocuklarımızı okul çıkışında bir grup kız çocuğu darp ediyor, çok kötü şekilde dövüyor. Bunlara sürekli işkence ediyorlarmış. Tabi ben de Salı günü öğrendim. Biz bunun durmasını istiyoruz. Çocuklarımıza bu işkence yapılmasın ,onu istiyoruz. Gereken birimler, yetkililer bunun üzerinde dursun. Bu çocuklara biri ‘dur' desin istiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim size bu çocukların görüntüleri bana birkaç tane geldi. Üç tane kız çocuğu var, üçü de diğer çocukları çok kötü dövüyor. O görüntüler geldi. Fakat bunlar olurken bunları çeken bir grup da var. Onları tanımıyorum. Bu kızları da tanımıyorum görüntüde gördüm. Bir tanesinin ailesi ile görüştüm. Ailesi ‘gerekeni biz yapacağız' dedi. Ama yine o görüntüler ben konuştuktan sonra tekrar dağılmaya başladı” dedi.


 

“Bu görüntülerle de çocukları tehdit ediyorlar”

F.S., genç kızların çocukları darp ettikten sonra tehdit ettiklerini de belirterek bu sıkıntıları sürekli yaşadıklarını kaydetti. F.S., “Çocuklarını döven şahısların kimseye anlatmaması konusunda ‘hani sizi döveceğiz, şunu böyle yapacağız, evinizi basacağız' tabiri kullanarak çocukları korkutmuşlar. Çocuklar kimse ile bir şey paylaşamıyorlar. Bu görüntülerle de çocukları tehdit ediyorlar. Polise başvurdum. Gereken bütün adli işlemler başladı. Şu an bekliyoruz. Görüntüleri kendileri çekiyorlar. Sosyal medya hesabından durum olarak paylaşıyorlar. Kendi arkadaş aralarında da paylaşım yapıyorlar. Tabi olay büyüyor” diye konuştu.




 

16 yaşındaki gençler alkol, bıçak, tabanca ve pompalı tüfeklerle fotoğraf çektirdiler

Öte yandan, çocukları darp eden genç kızların sosyal medya hesaplarında ellerinde alkol, bıçak, tabanca ve pompalı tüfeklerle birlikte çekilen fotoğraf ve videolarının da olması dikkatlerden kaçmadı. Genç kızların bu şekilde videolar ve fotoğraflar çekerek sosyal medya hesaplarından genelde tehdit içerikli mesajlarla paylaştıkları görüldü.





Editör: Ahmet Şen  
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Asayiş
​Kızlar Çete Kurup İşkence Yaptılar
​Kızlar Çete Kurup İşkence Yaptılar
3 genç kızın çocuk yaştaki iki kız çocuğunu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdüğü görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Genç kızların, çocukları saçlarından yerlerde sürükleyip, kafalarına tekme atıkları anlar işkence sahnelerini aratmadı. Görüntüleri izleyip kızının acımazsız dayak yediğini gören çocuklardan birinin babası ise polise giderek şikayetçi oldu.
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