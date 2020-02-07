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Bu haber 07 Şubat 2020 16:45:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’yı Zehirleyeceklerdi: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da zehir tacirleri iş başındayken yakalandı. Şanlıurfalı gençleri madde babağımlılığı tuzağına düşüren 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

​Şanlıurfa’yı Zehirleyeceklerdi: 2 Tutuklama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli de tutuklandı.



 

Şanlıurfa'da 10 Kilo Kubar Esrarı Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı olayları ile mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kilogram ‘kubar’ esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilişkisi bulunan 2 şüphelide gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. 







Editör: Ahmet Şen 
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