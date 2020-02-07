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Bu haber 07 Şubat 2020 15:48:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Erkek Arkadaşı Var Diye Kızını Öldürüp Yol Kenarına Attı

Lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Genç kızı babası H. Yıldız'ın öldürdüğü iddia edildi.

​Erkek Arkadaşı Var Diye Kızını Öldürüp Yol Kenarına Attı

Alınan bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


 

Erkek Arkadaşı Var Diye Öldürüldü

Öte yandan, genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın kızını erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürdüğünün iddia edildiği öğrenildi.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Erkek Arkadaşı Var Diye Kızını Öldürüp Yol Kenarına Attı
​Erkek Arkadaşı Var Diye Kızını Öldürüp Yol Kenarına Attı
Lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Genç kızı babası H. Yıldız'ın öldürdüğü iddia edildi.
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