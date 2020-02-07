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Bu haber 07 Şubat 2020 14:34:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Beyazgül, Bir Geleneği Daha Hatırlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tarihi Hanlar Bölgesindeki gezisi sırasında Kuşçu Pazarını ziyaret ederek esnaf ve kuş meraklıları ile bir araya geldi. Temaslarında eski Urfa geleneklerinden birini yaşatan Başkan Beyazgül, kuş azadı gerçekleştirerek "Urfa'mız birçok güzelliği içerisinde barındıran bir şehrimiz. Kuşçuluk kültürümüz de bu güzelliklerden biridir" dedi.

​Başkan Beyazgül, Bir Geleneği Daha Hatırlattı

Şanlıurfa'da toplumun her kesiminden vatandaşla görüşerek görüş ve talepleri dinleyen Başkan Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte Tarihi Hanlar Bölgesindeki temasları çerçevesinde Kuşçu Pazarına giderek burada esnafla bir araya geldi.
 
 
 

Beyazgül: Şanlıurfa’nın Eşi Benzeri Yok

Esnafın pazar ve mevcut yerin iyileştirilmesi önerilerini dinleyen, Tarihi Hanlar Bölgesinde yapılması planlanan uygulama ile ilgili bilgiler veren Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa, her açıdan dünyada eşi benzeri çok az bulunan bir şehir. Bugün de Kuşçu pazarına gelerek hem bu güzelliğimizi yerinde görmek hem de esnafımızın talep ve önerilerini dinlemek istedik. Sorunlara hep birlikte ortak paydada buluşarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bugün de esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunarak bu bölgede neler yapabiliriz bunu görüştük. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın tüm taleplerini dikkatle dinliyor ve o doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Esnafımız aynı zamanda bir kuş festivali yapmak istediklerini bizlere ilettiler. Bunun için de çalışmalarımız olacak" dedi.
 
Ziyarette Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da Başkan Beyazgül ile birlikte ortak hareket ettiklerini ve Eyyübiye halkına hizmetin en iyisini sunmaya çalıştıklarını söyledi.
 
 
 
 
 

Başkan Beyazgül, Bir Geleneği Daha Hatırlattı

Başkan Beyazgül ziyaretinde Urfa geleneklerinden birini daha hatırlatarak kuş azadı gerçekleştirdi. Doğada yaşayabilen türlerden olan Posta Kuşu satın alarak Başkan Mehmet Kuş ile birlikte azadı gerçekleştiren Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa'mız kendine has gelenekleri ile harika bir şehir. Biz de kuş azadı gerçekleştirerek bu güzel geleneklerimizden birini daha yaşattık. tüm Şanlıurfalılar böylesine bir şehirde yaşadıkları için benim gibi çok şanslılar" diye konuştu.
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​Başkan Beyazgül, Bir Geleneği Daha Hatırlattı
​Başkan Beyazgül, Bir Geleneği Daha Hatırlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tarihi Hanlar Bölgesindeki gezisi sırasında Kuşçu Pazarını ziyaret ederek esnaf ve kuş meraklıları ile bir araya geldi. Temaslarında eski Urfa geleneklerinden birini yaşatan Başkan Beyazgül, kuş azadı gerçekleştirerek "Urfa'mız birçok güzelliği içerisinde barındıran bir şehrimiz. Kuşçuluk kültürümüz de bu güzelliklerden biridir" dedi.
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