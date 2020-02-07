​Müge Anlı’ya Katılmışlardı! Suriyeli Sahte Şeyh Şanlıurfa’da Yakalandı!

Müge Anlı’ya Katılıp Şikayetçi Olmuşlardı

Suriyeli Ortak Şanlıurfa’da Yakalandı

Müge Anlı’ya konuk olan 25 yaşındaki A.Y.’nin internette tanıştığı İhsan Çapar ile evlilik hikayesinin ardından başlayan olay akıllara durgunluk verdi. İhsan Çapar'ın bidonlar dolusu sahte altınları dua okuyarak ve namaz kılarak gerçeğe dönüştürdüğünü hikayesiyle dolandırıcılık yaptığı ekranda işlendi. Olay tüm Türkiye’yi şaşkınlık içinde bırakmıştı.Milyonlarca lira dolandırıcılık vurgunu yaptığı öne sürülen İhsan Çapar'ı Müge Anlı'da gören onlarca mağdur, bulundukları ilin başsavcılığına giderek şikayetçi olmuştu.Canlı yayında Müge Anlı’nın ekranlara getirdiği milyarlarca liralık dolandırıcılık vurgununu ihbar kabul eden emniyet yetkilileri düğmeye bastı. Anlı’nın Perşembe günkü yayınından sonra Mardin Emniyet Müdürlüğü, İhsan Çapar'ı yaşadığı yerde yakaladı. Ortağı olduğu söylenen Suriye uyruklu sahte şeyh A.A.A.’nın ise Şanlıurfa Emniyeti tarafından gözaltına alındığı bilgisi verildi.Müge Anlı, bugünkü yayınında yaptığı açıklamada, İ.Ç.’nin adliyeye sevk edilmesi beklediğini duyurdu.Editör: Ahmet Şen