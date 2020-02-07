​Şanlıurfa’da Feci Kaza: Ticari Araçla Tır çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ticari Araçla Tır Çarpıştı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun 60’ıncı kilometresinde yaşandı.Abdullah Y.’nin kullandığı 01 AAE 694 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Memduh N. yönetimindeki 01 ADT 21 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Gökhan Tokgöz (26) hayatını kaybederken, Abdullah Y. ile Serkan Y. yaralandı. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Ahmet Şen