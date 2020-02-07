Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Kenan ÖZKINACI Göreve Başladı

Konya Orman Bölge Müdürlüğünde, Beyşehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmekteyken Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü olan Kenan ÖZKINACI yeni görevine başladı.Bölge müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bölge Müdürümüz Sn. Cevdet ÇİÇEK beraberinde, Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Zeki BAYICI, Mehmet TAŞAN, Cesim KARADAĞ, Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Kenan ÖZKINACI’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bölge Müdürümüz Sn. Cevdet ÇİÇEK, Kenan ÖZKINACI’ya yeni görevinde başarılar diledi.”Editör: Ahmet Şen