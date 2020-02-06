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Bu haber 06 Şubat 2020 23:41:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Soylu: 2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak

Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen Plan Proje ve bilgilendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak." dedi.

​Başkan Soylu: 2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak

Ceylanpınar Belediyesi tarafından öğretmen evinde 2020 yılı içerisinde ve 2023 hedefleri doğrultusunda yapılacak faaliyetler, plan, proje bilgilendirmesi ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik ve kurum amirlerinin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile Sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


 

Soylu: Alınan Kararlar İvedilikle Hayata Geçirilecek

Ceylanpınar Belediyesi Strateji Birim Sorumlusu Nurullah Kösen'in yaptığı hizmet ve projeler sunumunun ardından konuşan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, toplantıya iştirak eden herkese teşekkür etti. Ceylanpınar Belediyesinin uygun periyotlarda istişare toplantılarını sürdüreceğini belirterek Başkan Soylu toplantılarda alınan kararları ivedilikle hayata geçirileceğini ve aktarılan sorunların da çözüme kavuşturulacağını ifade etti. 2020 yılının Ceylanpınar için hizmet yılı olacağını vurgulayan Başkan Soylu, "Projelerimiz hazır, gerekli tüm resmi girişimlerimiz devam ediyor. Daha güzel ve daha yaşanır bir Ceylanpınar için gece gündüz çalışıyoruz. Şehir merkezimiz ve kırsal mahallelerimizin bütün eksikliklerinin farkındayız. Bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi.



Ceylanpınar İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik de istişare toplantılarının faydalı ve verimli geçtiğini belirterek, bu toplantılarda hem sorunların aktarıldığını hem de aktarılan sorunların takibinin yapıldığını söyledi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya teşekkür eden Kaymakam Keklik, "Tüm kurumlarımızla ilçemizin daha güzel ve refah seviyesi yüksek, daha huzurlu ve daha modern bir şehir olması için el birliği ile çalışıyoruz." diye konuştu.


Editör: Ahmet Şen


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​Başkan Soylu: 2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak
​Başkan Soylu: 2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak
Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen Plan Proje ve bilgilendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak." dedi.
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