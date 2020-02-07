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Bu haber 07 Şubat 2020 08:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​14 Yaşındaki Kız Doğurduğu Bebeği Çöpe Attı

Yeni doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeği çöpe bıraktı. Bırakılan çöpten bebeği çıkaran mahalle sakinleri minik bebeği donmaktan son anda kurtardı.

​14 Yaşındaki Kız Doğurduğu Bebeği Çöpe Attı

Olay Edirne’nin Keşan’ın Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde Yuvam Evleri yakınında meydana geldi. 

 

Mahalle Sakini Bebeği Çöpten Alıp Eve Götürdü

İddiaya göre, 14 yaşındaki A.A. doğum yapıp bir kız çocuğu dünyaya getirdi, ancak korkarak bebeği evinin bir üst sokağında bulunan bir çöp kutusuna attı. Evinin önündeki çöp kutusuna market çantasıyla bir şey atıldığını görenler çöp kutusunun yanına gidince durumu fark etti. Çöp kutusundan gelen ağlama seslerini duyan Nebahat Gümüş isimli mahalle sakini, çöpe atılan bebeği evine alıp ölümden kurtardı.




 

Göbeği Henüz Kesilmemiş

Göbek bağı henüz kesilmiş bebek 122 Acil Sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne götürülerek bir kuvöz içerisinde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek bölgede inceleme başlatan Keşan İlçe Emniyeti ekipleri bebeğin annesini buldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



 

Çöpe Ölmüş Kedi Köpek Attılar Sandım

Minik bebeği donarak ölmekten son anda kurtaran Nebahat Gümüş, “Aşağıdan pembe eşofmanlı biri geldi attı çöp kutusuna poşeti ve gitti. Kızımla fark ettik. Çöpe ölü kedi ya da köpek attılar sandık ama geldim çöp kutusunun yanına baktım, ağlıyor. Baktım yüzüstü atmışlar, aldım onu çöpün içinden göbeğini de kesmişler. Polar battaniyeye sarıp market çantasının içine koymuşlar. İçeri girdim polisi ve ambulansı aradık. İçeri götürüp yüzüne baktım çok güzel bir kız çocuğu. Polislerle beraber bekledik, sonra ambulansla beraber aldılar çocuğu annesini de alıp gittiler. Çok üzüldüm. Ben olmasam soğuktan bir iki saate ölecekti” dedi.








Editör: Ahmet Şen 
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