Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Şubat 2020 23:17:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’nın Şampiyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Buluştu

Türkiye Kick Boks Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Haliliye Belediyesi Kick Boks Takımı sporcuları Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

​Şanlıurfa’nın Şampiyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Buluştu

11- 19 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında büyük başarı elde eden Haliliye Belediyesi Kick Boks takımı sporcuları, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Şanlıurfa Milli Takım Kick Boks Teknik Direktörü Murat Akaltun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.



 

Erdoğan, Sporculardan Altın Madalya Sözü Aldı

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 altın ve 4 bronz madalya alarak takım halinde Türkiye şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Şampiyon sporcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonasında başarılar dileyerek sporculardan altın madalya sözü aldı.






 

Canpolat: Sporculara Desteğimiz Devam Edecek

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarılı sporcuları kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Haliliye Belediyesi olarak spora ve sporculara destek olmak için gösterdikleri çabanın devam edeceğini kaydetti. Takım halinde şampiyon olan sporcularını da bir kez daha tebrik ettiğini ifade etti.







 

Akaltun, Erdoğan’a Teşekkür Etti

Şanlıurfa Milli Takım Kick Boks Teknik Direktörü Murat Akaltun da, “Cumhurbaşkanımıza bizi kabul ettiği için ve göstermiş olduğu yakın ilgi alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’nın Şampiyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Buluştu
​Şanlıurfa’nın Şampiyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Buluştu
Türkiye Kick Boks Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Haliliye Belediyesi Kick Boks Takımı sporcuları Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.
​Urfa Milletvekili Özcan: Aziz Milletimizi Kutluyorum
​Urfa Milletvekili Özcan: Aziz Milletimizi Kutluyorum
Son günlerde ard arda gelen deprem, şehit ve çığ gibi felakelerde kendi yaralarını kendisi saran ve birbirine kenetlenen Türk milletinin bu aziz davranışı hakkında Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan şu ifadelere yer verdi:
​Şanlıurfa Sınırında, PYD Bağlantılı Şahıs Türkiye’yi Dolandırıyor
​Şanlıurfa Sınırında, PYD Bağlantılı Şahıs Türkiye’yi Dolandırıyor
Şanlıurfa sınırında Türk İş Adamları ve Suriyeli iş adamlarının ithalat yapmasına müsaade edilmediği ortaya çıktı. PYD bağlantılı olduğu iddia edilen şahsın holding yöneticilerine bile kafa tuttuğu söylenirken, Türkiye’yi dolandıran ve tüm bu söylentilerin başrolündeki gizemli isim Riyat El Salih Kimdir?
​ŞUTB Başkanı Mehmet Kaya’dan Van’da Meydana Gelen Çığ Felaketi Açıklaması
​ŞUTB Başkanı Mehmet Kaya’dan Van’da Meydana Gelen Çığ Felaketi Açıklaması
Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Van’da meydana gelen çığ felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
​Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Ticaret Borsası’nı ziyaret Etti.
​Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Ticaret Borsası’nı ziyaret Etti.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve beraberindeki heyet Şanlıurfa tarımı ve çeşitliliği hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya 'yı ziyaret etti.
Başkan Beyazgül Projeyi Esnafa Anlattı ve Talepleri Dinledi
Başkan Beyazgül Projeyi Esnafa Anlattı ve Talepleri Dinledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tarihi Hanlar Bölgesi Çevre Düzenleme Uygulaması öncesi esnafı gezerek talep ve önerileri dinledi.
Şanlıurfa Semt Pazarcı Esnafı: %8 Vergi Bizi Bitirir
Şanlıurfa Semt Pazarcı Esnafı: %8 Vergi Bizi Bitirir
Şanlıurfa'da 3 Semt Pazarcı dernek başkanı ve pazarcıların yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda %8 vergi yasasının yürürlüğe girmesi değerlendirildi.
​Son Dakika! Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Şanlıurfa’da deri yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden 1'i hayatını kaybederken diğer sürücü ise ağır yaralandı.
​Şanlıurfalı Çocuklar Annelerinin Hayatını Kurtardı
​Şanlıurfalı Çocuklar Annelerinin Hayatını Kurtardı
Şanlıurfa'da karaciğer hastası 2 anne, çocuklarından doku nakli yapılmasıyla yeniden sağlığına kavuştu. Şanlıurfalı çocuklar yaptıkları organ bağışı ile annelerinin hayatını kurtardı
CARE'den Şanlıurfa’ya 50 Milyon TL
CARE'den Şanlıurfa’ya 50 Milyon TL
Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu-Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International-(CARE) Türkiye Temsilciliği arasında, Suriyelilere yönelik faaliyetlerde etkin ve verimli işbirliği temin etmeyi amaçlayan protokol, Vali Abdullah Erin huzurunda imzalandı.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Cezaevi Firarisinin Evinde Cephanelik Çıktı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Cezaevi Firarisinin Evinde Cephanelik Çıktı
Şanlıurfa’da jandarmanın operasyon düzenlediği cezaevi firarisinin evinde jandarma köpeği ile yapılan aramada cephanelik bulundu.
Eyyübiye Belediyesinden Bir Tasarruf Hamlesi Daha. Geçici Hizmet Binası Faaliyete Girdi.
Eyyübiye Belediyesinden Bir Tasarruf Hamlesi Daha. Geçici Hizmet Binası Faaliyete Girdi.
Başkan Kuş, dağınık halde olan ve kira problemi yaşanan birimleri tek çatı altında toplayarak, geçici hizmet binasını faaliyete soktu.
​Başkan Soylu: 2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak
​Başkan Soylu: 2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak
​Şanlıurfa’nın Şampiyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Buluştu
​Şanlıurfa’nın Şampiyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Buluştu
Suriyeliler Bunu da Yaptı! Tankı Toprağa Gömdü: 2 Gözaltı
Suriyeliler Bunu da Yaptı! Tankı Toprağa Gömdü: 2 Gözaltı
​Cinayet Zanlısından Şok Açıklama: “Namusumu Temizledim”
​Cinayet Zanlısından Şok Açıklama: “Namusumu Temizledim”
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:55
Güneş
07:16
Öğle
12:44
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:18
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿