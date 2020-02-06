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Bu haber 06 Şubat 2020 21:22:53 Tarihinde eklenmiştir.

Suriyeliler Bunu da Yaptı! Tankı Toprağa Gömdü: 2 Gözaltı

Tankı toprağa gömen 1'i Suriyeli 2 kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suriyeliler Bunu da Yaptı! Tankı Toprağa Gömdü: 2 Gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bir tır garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt olduğuna yönelik ihbar aldı.



 

Toprağa Tankın İçinde Akaryakıt Gömdüler

Harekete geçen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda tank içerisinde garaja gelen, kamyon ve tırlara akaryakıt ikmali yapacak şekilde hazır hale getirilmiş düzenek tespit etti. Tanktan boşaltılan 3 bin litre kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
 
 
 

Garajda Bulunan Biri Suriye Uyruklu 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ayrıca, toprağa gömülü tank ise kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayla ilgili garajda bulunan biri Suriye uyruklu 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
 
 
Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Suriyeliler Bunu da Yaptı! Tankı Toprağa Gömdü: 2 Gözaltı
Suriyeliler Bunu da Yaptı! Tankı Toprağa Gömdü: 2 Gözaltı
Tankı toprağa gömen 1'i Suriyeli 2 kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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