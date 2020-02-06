Aracını Kaçıran Genci Öldüren Kişi Tutuklandı

Polisin Dur İhtarına Uymayan Sürücü, Bursa Şehir Merkezine Doğru Kaçmaya Başladı

2 Gün Boyunca Araçta Sabahladılar

Alınç'ın Cansız Bedeni İse Otopsi İçin Bursa Adli Tıp Kurumu'nun Morguna Götürüldü

Otostop bahanesiyle kaçırdığı otomobilin sahibi tarafından öldürüldüOtostop bahanesiyle bindiği otomobili Bursa'ya kaçıran 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldüBalıkesir'de otostop yoluyla çaldığı lüks otomobille Bursa'ya kaçan 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen araç sahibi ve beraberindeki iki kişinin yargılandığı mahkemede kasten adam öldürme suçundan araç sahibi Ömer E. tutuklanırken, akrabalarından İ.A. ve Y.E. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Mahkemede ifade veren Ömer E., Balıkesir'in Susurluk ilçesinden Bursa'ya gelerek cinayeti işlediğini itiraf ederek, Mustafa Alınç'a ateş edenin kendisi olduğunu, kuzeninin ise otomobilin lastiklerine ateş ettiğini söyledi.Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ikamet eden ve mandıra işleten Ömer E., pazar günü 45 ER 081 plakalı otomobiliyle giderken, yolda otostop çeken 2 kişiyi görüp aracına aldı. Ömer E., Bursa'ya gideceklerini söyleyen şahıslara, kendilerini kamyon garajına bırakacağını söyledi. Karınlarının aç olduğunu belirten gençlere, Ömer E. bir lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra gençlerden biri otomobili kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Otomobilin direksiyonuna geçen genç, arkadaşı da araca binince hızla olay yerinden kaçtı. Ömer E.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olaydan 2 saat sonra otomobil, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında görev yapan polisler tarafından fark edildi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, Bursa şehir merkezine doğru kaçmaya başladı.Şüpheliler, çaldıkları otomobille şehir merkezinde dolaştı. 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücretini ödemeden kaçan şüphelilerin yakalanması için Bursa polisi seferber oldu. İl merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak kontrol etti. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ile mobese kameraları dahil bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.Araç sahibi Ömer E. de pazartesi günü Bursa'ya geldi. Ömer E., kuzeni Halil İbrahim E.'yi telefonla arayarak kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.'yi de yanlarına alan Ömer E. ve Halil İbrahim E., kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için şehir merkezinde araştırma yaptı.Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve iki kuzeni, bu bölgeye gelerek hakim bir tepeye çıktı. Kuzenler 2 gün boyunca bölgede bekledi, araçta sabahladı. Dün öğle saatlerinde polis ekipleri, şehir merkezinde aracı fark etti. Polisin dur ihtarına uymayan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'nde izini kaybettirerek zeytinlik alana girdi. Otomobilinin kendisine doğru geldiğini gören Ömer E., bulunduğu araçtan indi. Kendisine doğru gelen kişinin Ömer E. olduğunu gören Mustafa Alınç, bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran iş adamı Ömer E. ve kuzeni Halil İbrahim E., kaçan otomobile ateş açtı. Silahlardan çıkan mermilerden biri Mustafa Alınç'ın göğsüne isabet etti. Alınç'ın kontrolünden çıkan otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi. Ömer E. ve kuzenleri olay yerine geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Mustafa Alınç'ı otomobilin direksiyonunda hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 12 boş kovan buldu. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, kuzenler Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E.'yi zeytin bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Alınç'ın cansız bedeni ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Mustafa Alınç'ın ölümüne sebep olan merminin kimin silahından çıktığının, otopsi işlemleri ve kriminal incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Mustafa Alınç'ın otomobili çalarken yanında bulunan arkadaşının da kimliğinin tespit eden ekipler, 17 yaşındaki B.A.Ü.'yü gözaltına aldı. B.A.Ü., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. B.A.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Editör: Ahmet Şen