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Bu haber 06 Şubat 2020 16:09:04 Tarihinde eklenmiştir.

Kızına Cinsel İstismardan Tutuklanan Babaya 30 Yıl Hapis Cezası Verildi

Kayseri'de 5 yaşındaki kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin D., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kızına Cinsel İstismardan Tutuklanan Babaya 30 Yıl Hapis Cezası Verildi

Develi'de yaşayan Hüseyin D., temizlik işlerine giden eşi F.D.'nin evde olmadığı sırada kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun durumu anlattığı annesi F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


 

Mahkeme Heyeti Sanığa 30 Yıl Hapis Cezası Verdi

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hüseyin D., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Hüseyin D., son savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini söyleyerek beraatını talep etti.


Mahkeme heyeti sanığa 30 yıl hapis cezası verdi.


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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