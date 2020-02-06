Suriyeli Hırsızlar Çaldıkları Malı Paylaşamayınca Aralarında Kavga Ederken Polise Yakalandı

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Polis kavga diye geldi motosiklet hırsızı çetesini yakaladı

Olay, Adana'nın Seyhan İlçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31021 sokakta bulunan atık deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye3 kişi motosiklet çaldı. Çaldıkları motosikleti depoya getirdiler. Suriyelilerden İlyas A. motosikletin tanıdığının olduğunu ve sahibine geri vermek istediğini söyledi.Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen 2 Suriyeli hırsız, İlyas A.’ın elini ayağını bağlayıp dövmeye başladı. Kavga sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekibine bildirdi.Atık deposuna gelen polis eli ayağı bağlı olan İlyas A.’yı kurtardı. Daha sonra İlyas A. kendini darp eden 2 arkadaşının depoda saklandığını polise bildirdi. Polis saklanan iki kişiyi yakaladı. Depoda arama yapan polis ekipleri çok sayıda parçalara ayrılmış çalıntı motosiklet tespit etti.İlyas A. ile birlikte ismi öğrenilemeyen 2 Suriyeli gözaltına alındı.Editör: Ahmet Şen