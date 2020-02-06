Şanlıurfa’da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kazayla İlgili İnceleme Devam Ediyor

Şanlıurfa’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa – Akçakale kara yolunun 10. kilometresinde yaşandı. Halil A.’nın kullandığı 63 FC 307 plakalı minibüs ile Mehmet B.’nin kullandığı 31 K 2521 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen her iki araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaşanan kazayı gören Adil Dağlı isimli şahıs, otomobilin dönüş yapmaya çalıştığı esnada kazanın meydana geldiğini söyledi.Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.Editör: Ahmet Şen