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Bu haber 06 Şubat 2020 13:19:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Sınırında, PYD Bağlantılı Şahıs Türkiye’yi Dolandırıyor

Şanlıurfa sınırında Türk İş Adamları ve Suriyeli iş adamlarının ithalat yapmasına müsaade edilmediği ortaya çıktı. PYD bağlantılı olduğu iddia edilen şahsın holding yöneticilerine bile kafa tuttuğu söylenirken, Türkiye’yi dolandıran ve tüm bu söylentilerin başrolündeki gizemli isim Riyat El Salih Kimdir?

​Şanlıurfa Sınırında, PYD Bağlantılı Şahıs Türkiye’yi Dolandırıyor

Kilis’te yaşadığı öğrenilen Riyat El Salih isimli Suriyeli bir şahsın Şanlıurfa sınır bölgesinde ticari mafyacılık yaptığı öğrenildi. Bu ticari mafyacılık ile ilgili ortaya atılan iddialar hayretlere düşürürken, söz konusu şahsın Türk ve Suriyeli iş adamlarının ticaretini engellediği ortaya atıldı. 



 

Riyat El Salih İsimli Şahıs Türkiye’yi Dolandırıyor

İddialar, ihbar hattımıza sınır bölgesinde yaşayan birkaç kişiden geldi. İddiaların sahibi, Türkiye’nin buğday, arpa gibi hububatları Suriye’den karşılama kararından sonra Kilis’te yaşadığı iddia edilen ve isminin Riyat El Salih olduğu öğrenilen bir şahsın, ticareti engellediği, ticarete fesat karıştırdığı ve Türkiye’ye ederinden fazla fiyatlarla buğday ve arpa gibi hububatları sattığını belirtti.



 

Suriye’de Ondan Başka Kimseden Buğday Alınmıyor

Sınırda ticaret konusunda tek bir şahıstan dolayı sorunlar yaşadığı dile getiren iddiaların sahibi; isminin Riyat El Salih olduğu şahsın PYD ile de ilişkilerinin olduğunu iddia ederek, ticareti tek elden yürüttüğünü belirterek; “Suriye’de bu şahıstan başka kimseden buğday alınamıyor. Devlet büyük oranda dolandırılıyor. Türkiye’den sınıra ticaret yapmak için gelen holding yöneticilerinin dayak yemediği kalıyor ve iş yapmalarına fırsat verilmiyor.” İfadelerine yer verdi.



 

Türkiye’yi Dolandıran Bu Şahıs Kimdir?

Yetkililere soruyoruz;
-Olayın gerçeklik payı nedir?
-İddiaların başrolünde olan gizemli isim Riyat El Salih kimdir?
-Söz konusu şahıstan alınan arpalar kimler tarafından finanse ediliyor?



Editör: Ahmet Şen 
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