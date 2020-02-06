​ŞUTB Başkanı Mehmet Kaya’dan Van’da Meydana Gelen Çığ Felaketi Açıklaması

Başkan Kaya, Hayatını kaybeden ve Şehit Olanlara Rahmet Diledi

Van- Bahçesaray karayolunda karayolunda meydana gelen 2 çığ felaketi tüm Türkiye’yi yasa boğarken, meydana gelen felakette 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri olmak üzere 14 personel şehit oldu.Toplam can kaybının 33 olduğu felaketin ardından Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Van’da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlere ve şehitlerimize başsağlığı diledi.Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada;“Van 'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza (sivil-asker) Yüce Allah 'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar dilerim. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin. (Amin)” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen