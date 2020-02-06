Başkan Beyazgül Projeyi Esnafa Anlattı ve Talepleri Dinledi

Başkan Beyazgül: Tarihi Hanlar Bölgesi Urfa'mızın Kalbi

Esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulunan Başkan Beyazgül, "Esnafımızın da söz hakkının muhakkak suretle dahil edildiği bir çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz" dedi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte tarihi çarşılar bölgesini gezerek Tarihi Hanlar Bölgesi Çevre Düzenleme Uygulaması ile ilgili esnafa bilgiler verdi. Yapılması planlanan uygulama ile ilgili esnaf grupları, vatandaş ve turistlerle yapılan anketleri ve varılan sonuçları esnafla paylaşan Başkan Beyazgül, "Herkesin fikrini beyan ettiği, ortak akılda buluştuğu bir uygulamayı hayata geçirerek, mevcut alanda tarihe dokuya uygun iyileştirme ile turizmin daha da canlanmasını istiyoruz" dedi.Temasları ile ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Beyazgül, "Tarihi Hanlar bölgesi Urfa için çok önemli. Urfa'nın kalbindeyiz. Daha önce burada neler yapabiliriz diye bir çalışma yapmıştık, şimdi ise esnafımızla bir araya gelerek, birebir örtüştüğümüz konulara tanık olduk.Buranın bir emsali dünyada çok az yerde var. İçerisine girdiğiniz zaman sanki bir zaman tüneline girmiş gibisiniz. Kendinizi 100 yıl 200 yıl öncesindeymişsiniz gibi görüyorsunuz. Bu doğallık çok önemli. Burası kesinlikle turizm cazibesi olabilecek bir alan. Buranın özelliklerini ortaya çıkararak hem tarihe hem de turizme kazandırılması gerekiyor. Zemin düzenlenmesi, ışıklandırma gibi konuları tekrardan ele alacağız. Esnafımızın da yararına olacak bu tür çalışmalarımızı iş birliği içerisinde yürüteceğiz" diye konuştu.Gezisinde Başkan Beyazgül'e eşlik eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, "Başkanımız Beyazgül ile birlikte esnafımızı yerinde ziyaret ettik. Esnafımızın temennilerini dinledik. Çok güzel dönüşler aldık" şeklinde konuştu.Başkan Beyazgül, gün içerisinde tarihi çarşılar bölgesindeki ziyaretlerini sürdürdü.Editör: Ahmet Şen