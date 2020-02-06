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Bu haber 06 Şubat 2020 10:05:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Semt Pazarcı Esnafı: %8 Vergi Bizi Bitirir

Şanlıurfa'da 3 Semt Pazarcı dernek başkanı ve pazarcıların yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda %8 vergi yasasının yürürlüğe girmesi değerlendirildi.

Şanlıurfa Semt Pazarcı Esnafı: %8 Vergi Bizi Bitirir



2 Şubat 2020 saat 20. 00’da Şanlıurfa City Konferans Salonu’nda Şanlıurfa Pazarcılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Emin Kızılateş, Karaköprü Semt Pazarcılar Derneği Başkanı Mustafa Kaçan ve Toki Semt Pazarcılar Derneği Başkanı Mustafa Yıldız’ın düzenlemiş olduğu toplantıya semt pazarcı esnafının da yoğun katılımıyla gerçekleşen oturuma yeni gelecek olan yasaya göre %8’lik vergi masaya yatırıldı. Dernek muhasebecisi yürürlüğe girecek olan vergi konusunda teknik açıklamalar yaparken esnafın hayreti gözlerden kaçmadı. Şimdiye kadar %1 vergiye tabi olan ve buna rağmen iki yakası bir araya gelmediğini ve bu yükün altından kalkamayacağını mikrofonlarımıza konuşan semt pazarcı esnafı bu vergiyle adeta bitirilmeye çalıştığı konusunda sitem ettiler. Üç dernek başkanın iştiraki ile gerçekleşen toplantıda esnafının yanında olduklarını ve onları mağdur etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen başkanlar tüm imkanları seferber edeceklerini duyurdular. 



 

Tek Umudumuz Cumhurbaşkanımız Erdoğan



Mikrofonumuz aracılığıyla başta Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayip Erdoğan, Maliye Bakanı, milletvekilleri ve diğer bürokratlara seslenen başkanlar esnafın bu mağduriyetinin çözümü konusunda her türlü yardımı beklediklerini dile getirdiler. Bu verginin teknik olarak tüketiciye de yansıyacağını; sebze ve meyve tüketimi konusunda bazı ülkeler gibi artık halkın tane ile bu ihtiyaçlarını gidereceklerinin de kaçınılmaz olacağını dile getiren dernek başkanları tek umutlarının Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan olduğunun da altını çizdiler. Çalışma saatleri konusunda herkesten daha fazla çalışan semt pazarcı esnafının bu vergiyi hakketmediklerini, zaten zor geçindiklerini yürürlüğe girmesi halinde çoğunun bu yükün altından kalkamayacağını ve doğal olarak işi bırakma derecesine geleceklerini de ifade ettiler. Her zaman halkın ve küçük esnafın yanında olan sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla da ilgileneceğinden ve bu yasayı geri alacaklarından da ümitvar olduğunu ifade eden esnafın tek umudu ise yine sayın Cumhurbaşkanıydı. Yaz kış, sıcak soğuk demeden sabah saat 4’ten gece saat 10’a kadar zor şartlar altında çalıştıklarını ve mevcut vergi sistemiyle dahi zor geçindiklerini defaetle belirterek bu yasanın yürürlüğe girmesi halinde yılardır yaptıkları bu mesleği mecburen bırakmak zorunda kalacaklarını dile getiren katılımcılar böyle bir toplantıda onları yalnız bırakmayan ve seslerini duyuracak olan Urfa.com’a da ayrıca teşekkür ediyoruz dediler. 






Editör: Ahmet Şen
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