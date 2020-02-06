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Bu haber 06 Şubat 2020 08:12:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Acı Haber: 9 Şehidin Var Türkiye!

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucunda bir askerin yaralandığını ve yaralı askerin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi. Öte yandan Van’daki çığ felaketinde ise 8 askerimiz ve 3 korucumuz şehit düştü

​Acı Haber: 9 Şehidin Var Türkiye!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “5 Şubat 2020 tarihinde, Hakkari/Çukurca’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 5 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. 



 

Çığ Felaketinde 8 Asker, 3 Korucu Şehit Düştü

Edinilen son bilgilere göre Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükselirken. 8 askerimiz ve 3 korucumuz da bu faciada şehit düştü.



Editör: Ahmet Şen 

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Asayiş
​Acı Haber: 9 Şehidin Var Türkiye!
​Acı Haber: 9 Şehidin Var Türkiye!
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucunda bir askerin yaralandığını ve yaralı askerin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi. Öte yandan Van’daki çığ felaketinde ise 8 askerimiz ve 3 korucumuz şehit düştü
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