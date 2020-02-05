Özyavuz, Sınır Ötesinde

Özyavuz: Devletimizin, Polisimizin ve Askerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları doğrultusunda Suriye'nin Telabyad bölgesine Belediye ekiplerince üst yapı çalışmaları için kamyonlarla kum ve mıcır ve gerekli malzemeler gönderildi.Suriye' ye daha önce insanı yardımda bulunan Harran Belediyesi, bu seferde üst yapı çalışmaları için seferber oldu.Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; “Her daim Vatanımızın, Milletimizin, Devletimizin, Polisimizin ve Askerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bugünde Suriye’nin Telabyad ilçesinde görev yapan, mazlumların umudu, koruyucu ve bizlerin göz bebeği olankahraman Türk asker ve polislerimizin bulunduğu kontrol noktaları ve çevresine bakım onarım alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı başlattık. Allah şanlı ordumuzu her daim muvaffak ve müyesser eylesin. Şanlı zaferler nasip etsin." dedi.Editör: Ahmet Şen