Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Şubat 2020 21:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

Özyavuz, Sınır Ötesinde

Harran Belediyesi sınır ötesi Suriye/Telabyad'da güvenlik güçleri için kurulacak olan kontrol noktalarına alt yapı ve üst yapı çalışmalarını başlattı.

Özyavuz, Sınır Ötesinde

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları doğrultusunda Suriye'nin Telabyad bölgesine Belediye ekiplerince üst yapı çalışmaları için kamyonlarla kum ve mıcır ve gerekli malzemeler gönderildi.

Suriye' ye daha önce insanı yardımda bulunan Harran Belediyesi, bu seferde üst yapı çalışmaları için seferber oldu.






 

Özyavuz: Devletimizin, Polisimizin ve Askerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; “Her daim Vatanımızın, Milletimizin, Devletimizin, Polisimizin ve Askerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bugünde Suriye’nin Telabyad ilçesinde görev yapan, mazlumların umudu, koruyucu ve bizlerin göz bebeği olankahraman Türk asker ve polislerimizin bulunduğu kontrol noktaları ve çevresine bakım onarım alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı başlattık. Allah şanlı ordumuzu her daim muvaffak ve müyesser eylesin. Şanlı zaferler nasip etsin." dedi.













Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Özyavuz, Sınır Ötesinde
Özyavuz, Sınır Ötesinde
Harran Belediyesi sınır ötesi Suriye/Telabyad'da güvenlik güçleri için kurulacak olan kontrol noktalarına alt yapı ve üst yapı çalışmalarını başlattı.
​Şanlıurfa’da İnternet Kafe Sahiplerine Eğitim Verildi
​Şanlıurfa’da İnternet Kafe Sahiplerine Eğitim Verildi
Haliliye Kaymakamlığı, Haliliye İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren internet kafe işletmecilerine bir eğitim verilerek, uyulması gereken hususlarda bilgilendirildiler.
​Kırsaldaki Vatandaşlar: Başkan Kuş Verdiği Sözleri Yerine Getiriyor
​Kırsaldaki Vatandaşlar: Başkan Kuş Verdiği Sözleri Yerine Getiriyor
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan ekipler tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor.
​Canpolat: Haliliye’nin Her Tarafından Tarih Fışkırıyor
​Canpolat: Haliliye’nin Her Tarafından Tarih Fışkırıyor
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Haliliye kırsalını çıkarma yaptı. Başkan Canpolat, “El birliği ile Şanlıurfa’mızı turizmde istenilen noktaya getireceğiz” dedi.
​Bilici, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanlığını Ziyaret Etti
​Bilici, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanlığını Ziyaret Etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanı Şefik Bakay’ı makamında ziyaret etti.
Yerli Otomobil 3 Seneye Müşterisiyle Buluşacak
Yerli Otomobil 3 Seneye Müşterisiyle Buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobile ilişkin 'Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz' açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 38 Bin Binada Hasar Tespiti Yapıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 38 Bin Binada Hasar Tespiti Yapıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin son durumu şöyle değerlendirdi.
​Kuş, Gece Gündüz Vatandaşların Taleplerini Dinliyor
​Kuş, Gece Gündüz Vatandaşların Taleplerini Dinliyor
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gündüz sahada gece de mahalle toplantılarıyla vatandaşla iç içe olup, hem çalışmaları anlatıyor hem de talepleri dinliyor.
​Haliliye'de Gençlere Bilgisayar Kursu
​Haliliye'de Gençlere Bilgisayar Kursu
Haliliye Belediyesi, açtığı bilgisayar kurslarıyla gençlerin kendilerini geleceğe hazırlamalarını sağlıyor. Kurslarda eğitim gören gençlerin, öğretilen bilgisayar programlarıyla eğitim ve iş hayatlarında başarılı olmaları hedefleniyor.
​Karaköprü’de Minik Öğrenciler Hünerlerini Sergiledi
​Karaköprü’de Minik Öğrenciler Hünerlerini Sergiledi
Karaköprü’de yarıyıl tatilinde açılan kurslarda minikler hünerlerini sergiledi. Kurslara katılan öğrencilere sertifika ve hediyeler verildi.
​Vali Erin'i Evine Davet Etti, Tüm İhtiyaçları Karşılandı
​Vali Erin'i Evine Davet Etti, Tüm İhtiyaçları Karşılandı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kendisini evine davet eden çocuğu kırmayarak hayalini gerçekleştirdi.
​Birecik OSB’ye 5 Milyon Destek
​Birecik OSB’ye 5 Milyon Destek
Karacadağ Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına sunulan Birecik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) elektrik altyapısının kurulması projesine 5 milyon TL destek verilecek.
Özyavuz, Sınır Ötesinde
Özyavuz, Sınır Ötesinde
​Van’daki Çığ Felaketinde 33 Şehit!
​Van’daki Çığ Felaketinde 33 Şehit!
​Son Dakika! İstanbul’da Yolcu Uçağı Kazası
​Son Dakika! İstanbul’da Yolcu Uçağı Kazası
​Son Dakika! Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:56
Güneş
07:18
Öğle
12:44
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:16
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿