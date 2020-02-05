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Bu haber 05 Şubat 2020 17:57:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika! Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’da deri yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden 1'i hayatını kaybederken diğer sürücü ise ağır yaralandı.

​Son Dakika! Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevre yolunda yaşandı. 







 

Kazada Araçlar Hurdaya Döndü

Mehmet Karaca’nın kullandığı 63 AZ 431 plakalı deri yüklü kamyonet ile İbrahim Halil S.’nin kullandığı otomobil çarpışarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen her iki aracın sürücüsü de ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Mehmet Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğum bakıma alınan otomobil sürücüsü İbrahim Halil S.’nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.


























Editör: Ahmet Şen 
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