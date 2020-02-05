​Şanlıurfa’da İnternet Kafe Sahiplerine Eğitim Verildi

Kaymakam Esen: Kafe Sahiplerinin Uyması Gereken Kurallar Var

Toplantıya 50 İşletme Sahibi Katıldı

Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda düzenlenen eğitim çalışması Haliliye Kaymakamı Metin ESEN’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.Kaymakam ESEN “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca İnternet kafe işletmecilerimizin uyması gereken bir takım hususların olduğu, izinsiz açılan işyerlerinin mutlaka izin belgelerini almaları gerektiğini, izin belgesi çıkarmanın çok kısa bir işlem olduğunu, bu işletmelerin genel olarak hitap ettiği kesimin öğrenci kesimi olması dolayısıyla hassasiyetimizin daha da arttığını, bu nedenle sürekli denetimlerin yapıldığını, denetimlerin aslında tavsiye ve nasihat olarak algılanması gerektiğini, denetimden kaçmanın doğru bir şey olmadığını ve çocuklarımızın işletme sahiplerine emanet edilmiş değerlerimiz olduğunu” ifade etti.Daha sonra; Haliliye İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Emin SEYMEN tarafından verilen eğitimde karşılıklı soru-cevap şeklinde bilgilendirme yapıldı. Toplantıya İlçede ticari faaliyet gösteren yaklaşık 50 civarında İnternet Kafe işletmecisi iştirak etti.Editör: Ahmet Şen