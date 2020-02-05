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Bu haber 05 Şubat 2020 16:50:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Kırsaldaki Vatandaşlar: Başkan Kuş Verdiği Sözleri Yerine Getiriyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan ekipler tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor.

​Kırsaldaki Vatandaşlar: Başkan Kuş Verdiği Sözleri Yerine Getiriyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan ekipler tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başladığı ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdüğü saha gezileriyle vatandaşların takdirini toplamaya devam eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde de kırsaldaki çalışmaları takip ediyor. Son olarak Turluk mahallesin geçen Başkan Kuş, mahalle muhtarı İbrahim Korak’la birlikte mahallede tamamlanan stabilize yol yapım çalışmalarını inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Başkan Kuş’a ve ekibine teşekkür etti. 




 

Başkan Kuş: Kırsaldaki Kardeşlerimiz Bize Güvensinler

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Bugün de Turluk mahallemizdeyiz. Burada yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Sağ olsun ekimiz çok iyi bir çalışma yapmış. Köylülerle istişare ettik. Yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ettiler. Vatandaşların memnuniyeti halkın memnuniyeti bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah bu çalışmalarımız beş yıl boyunca davam edecek. Ama bizim bir hedefimiz var; 2020 yılı sonunda inşallah kırsaldaki bütün mahallelerimizin köy içi ve ana arterlerini bitirmiş olacağız. Özellikle kırsaldaki kardeşlerimiz bize güvensinler. Bir düzene koyduk ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hiçbir köyü atlamadan bir bir sırayla 2020 yılı sonunda bütün kırsaldaki sıkıntıları gidermiş olacağız. “dedi. 







 

Vatandaşlar: Başkanımız Verdiği Sözleri Yerine Getiriyor

Eyyübiye Belediyesinin ve Başkan Kuş’un çalışmalarından memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise şöyle konuştu;”Sayın başkanımız verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Sağ olsun çalışmaları gelip yerinde inceledi, eksikleri gördü. Eksik olan yerlere de talimat verdi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz Allah razı olsun başkanımızdan, yollarımızı yapıyor. Çok memnunuz. Daha önce böyle bir hizmet görmedik, kendilerine teşekkür ediyoruz Bütün belediye ekiplerinden Allah razı olsun.  Özellikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, ne gerekiyorsa yaptılar. Allah hepsinden razı olsun.”









Editör: Ahmet Şen 
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