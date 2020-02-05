Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Şubat 2020 17:30:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Çocuklar Annelerinin Hayatını Kurtardı

Şanlıurfa'da karaciğer hastası 2 anne, çocuklarından doku nakli yapılmasıyla yeniden sağlığına kavuştu. Şanlıurfalı çocuklar yaptıkları organ bağışı ile annelerinin hayatını kurtardı

​Şanlıurfalı Çocuklar Annelerinin Hayatını Kurtardı

Şanlıurfa'da 6 çocuk annesi Suna Enginakın (50) ve 4 çocuk annesi Emine Demir (53), karaciğer rahatsızlıklarının ilerlemesi üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Enginakın ve Demir'in sağlık durumlarının olumsuzluk göstermesi üzerine aranan organın bulunması için aile üyelerine başvuruldu. Alınan doku örneklerinden Seydi Enginakın ve Curiye Demir'in karaciğerinin uygun olduğu tespit edildi. Harran Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz başkanlığındaki ekip, birer gün arayla yaptıkları ameliyatlarla Seydi ve Curiye'den aldıkları karaciğer dokusunu, başarılı bir operasyonla anneleri Suna ve Emine'ye nakletmeyi başardı.


Hastalara başarılı bir şekilde organ naklinin yapıldığı belirten HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Hocalarımızın desteğiyle hastanemizde baya güzel şeyler oldu. Karaciğer yetmezliği hastamız başarıyla organ nakli yapıldı. Emeği geçen başhekimimiz ve doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


 

“Çocuklarından annelerine doku nakli yapıldı”

HRÜ Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “8 yıldır karaciğer nakli bekleyen hastamıza karaciğer nakli yaptık. Hastamızın işlemlerini takip ettik. Hastamızdan kadavrasına oğlundan bir parça karaciğer naklettik. Şu an hastamızda bir sorun yok, sağlığı yerindedir. Üniversite hocalarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Artık hastanemizde artık organ nakli yapılıyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu da, “Şanlıurfa’da karaciğer nakil yapıldığı için çok güzel bir durumdur. Burada son 10-20 yılının karaciğer naklinin olması çok güzel bir şey. Hastamızı 8 yıldır takip ediyoruz. Hastamızda en sonunda karaciğer nakli kararı verildi. Karaciğer nakli burada yapıldı, nakil işlemleri de uzun bir süreçtir. Bu tür hastaların tedavileri, ameliyat öncesi ve sonrası çok uzun sürüyor” diye konuştu.

Annesine karaciğerini veren Seydi Enginakın, “Annem 8 yıldır bu hastalığı taşıyordu. Annemin karaciğer nakline karar verildi. Bize gerekli ortam sağlandı. Memleketimizde nakil yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Karaciğer nakli yapılan Suna Enginakın da oğlu karaciğerini verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.


 

“Anneme hayat verdiğim için çok mutlu oldum”

Annesine karaciğerini veren Emine Demir, "Anneme bir parça karaciğerimi verdim çok mutluyum. Küçüklüğümden beri annen hastadır. Annem hasta olduğundan dolayı ben de mutlu olamıyordum. İnşallah bundan sonra mutlu olacağım” ifadelerini kullandı. 




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfalı Çocuklar Annelerinin Hayatını Kurtardı
​Şanlıurfalı Çocuklar Annelerinin Hayatını Kurtardı
Şanlıurfa'da karaciğer hastası 2 anne, çocuklarından doku nakli yapılmasıyla yeniden sağlığına kavuştu. Şanlıurfalı çocuklar yaptıkları organ bağışı ile annelerinin hayatını kurtardı
CARE'den Şanlıurfa’ya 50 Milyon TL
CARE'den Şanlıurfa’ya 50 Milyon TL
Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu-Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International-(CARE) Türkiye Temsilciliği arasında, Suriyelilere yönelik faaliyetlerde etkin ve verimli işbirliği temin etmeyi amaçlayan protokol, Vali Abdullah Erin huzurunda imzalandı.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Cezaevi Firarisinin Evinde Cephanelik Çıktı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Cezaevi Firarisinin Evinde Cephanelik Çıktı
Şanlıurfa’da jandarmanın operasyon düzenlediği cezaevi firarisinin evinde jandarma köpeği ile yapılan aramada cephanelik bulundu.
Eyyübiye Belediyesinden Bir Tasarruf Hamlesi Daha. Geçici Hizmet Binası Faaliyete Girdi.
Eyyübiye Belediyesinden Bir Tasarruf Hamlesi Daha. Geçici Hizmet Binası Faaliyete Girdi.
Başkan Kuş, dağınık halde olan ve kira problemi yaşanan birimleri tek çatı altında toplayarak, geçici hizmet binasını faaliyete soktu.
Şanlıurfa Valiliği’nden İddialarla İlgili Açıklama Geldi
Şanlıurfa Valiliği’nden İddialarla İlgili Açıklama Geldi
Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, yatırımların desteklenmesi programlarına yapılan başvuruların inceleme yapılmadan reddedildiği yönündeki iddialara yanıt verildi.
Afrin Şehitleri Şanlıurfa’da Anıldı
Afrin Şehitleri Şanlıurfa’da Anıldı
PYD/PKK’lı teröristlerinin 4 Şubat 2018’de gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu görev yaptığı tankta şehit düşen Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ve silah arkadaşlarının şehadet yıldönümünde, Şanlıurfa’da mevlid okutuldu.
Şanlıurfa'da Türkiye'nin En Büyük Tarım İşletmesinde İvesi Cinsi Koyun Popülasyonu Artıyor
Şanlıurfa'da Türkiye'nin En Büyük Tarım İşletmesinde İvesi Cinsi Koyun Popülasyonu Artıyor
Dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ivesi cinsi koyun sayısı 100 bini buldu.
Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 Tır İnsani Yardım
Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 Tır İnsani Yardım
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır dualarla uğurlandı.
Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!
Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!
Mezuniyetini tamamlamak; diplomasını alıp ticari çalışmalar yapmak ve bu yüzden bazı ülkelerden oturum alma işlemlerini halletmek için Balkan coğrafyasında olduğunu ifade eden Peker'den sert açıklamalar geldi
Birecik Belediyesi İdlib’e İki Tır Gıda Malzemesi Gönderdi.
Birecik Belediyesi İdlib’e İki Tır Gıda Malzemesi Gönderdi.
Birecik Belediyesi, İlçe müftülüğünün koordine ettiği "Haydi Birecik yolun iyilik olsun" yardım kampanyası kapsamında İdlip'teki ihtiyaç sahiplerine ilçe kaymakamı Fatih Çelikkaya ile birlikte, iki TIR gıda malzemesi gönderdi.
​Sayıştay Açıkladı: Şanlıurfa Trambüs Projesi İhalesine Tek Firma Katılmış
​Sayıştay Açıkladı: Şanlıurfa Trambüs Projesi İhalesine Tek Firma Katılmış
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin, Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 2018 Sayıştay raporunda Trambüs konusu yer aldı. Söz konusu raporda ihalenin şeffaflıktan uzak olduğu, yüklenici firmanın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği ifade edildi.
Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret
Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyelerini ağırladı.
​Şanlıurfalı Çocuklar Annelerinin Hayatını Kurtardı
​Şanlıurfalı Çocuklar Annelerinin Hayatını Kurtardı
​Şanlıurfa’da İnternet Kafe Sahiplerine Eğitim Verildi
​Şanlıurfa’da İnternet Kafe Sahiplerine Eğitim Verildi
​Kırsaldaki Vatandaşlar: Başkan Kuş Verdiği Sözleri Yerine Getiriyor
​Kırsaldaki Vatandaşlar: Başkan Kuş Verdiği Sözleri Yerine Getiriyor
​Canpolat: Haliliye’nin Her Tarafından Tarih Fışkırıyor
​Canpolat: Haliliye’nin Her Tarafından Tarih Fışkırıyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:56
Güneş
07:18
Öğle
12:44
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:16
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿