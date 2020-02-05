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Bu haber 05 Şubat 2020 12:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

CARE'den Şanlıurfa’ya 50 Milyon TL

Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu-Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International-(CARE) Türkiye Temsilciliği arasında, Suriyelilere yönelik faaliyetlerde etkin ve verimli işbirliği temin etmeyi amaçlayan protokol, Vali Abdullah Erin huzurunda imzalandı.

CARE'den Şanlıurfa’ya 50 Milyon TL

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza törenine; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, CARE Türkiye Temsilcisi Sherine Ibrahim ve Care Türkiye Temsilciliği Proje Koordinatörleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, yeryüzünde büyük acıların yaşandığı çok az bir zaman dilimi olduğunu, Ortaçağ dünyasında yaşanan savaşlar, yıkımlar ve salgın hastalıklar nedeniyle yaşanan acıların ancak bu kadar olabileceğini söyledi.

Günümüz dünyasında, büyük bir yoksulluğun yanında; zenginliği elinde tutan küçük bir azınlığın olduğunu kaydeden Vali Erin, “İnsanların hırsı ve gözünün doymamasından kaynaklanan, insani değerlerin feda edildiği ender zamanlardan bir tanesini yaşıyoruz” dedi.



Suriye meselesinin de bu çerçevede yaşanan en önemli dramlardan bir tanesi olduğuna değinen Vali Erin, yaklaşık on yıldır milyonlarca insanın ölüm ve can güvenliği riski nedeniyle yaşadığı sıkıntıları bütün insanlığın seyrettiğini ifade etti. Yaşanan karmaşa, savaş ve yıkım karşısında çare arayanların, olayın asıl müsebbipleri olduğunu ifade eden Vali Erin, Suriye dramının da bu anlamda yaşanan önemli bir durum olduğunu söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün dünyaya yaşanan acıları, dramları anlattığını ve mağdur durumdaki kitlelere elinden gelen yardımı yaptığını kaydeden Vali Erin, dokuz yıldır Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ilave olarak İdlib’den, Türkiye sınırına dayanan insanlara dikkat çekti.

Türkiye’ye sığınan insanlara dokuz yıldır her türlü desteğin verildiğini anımsatan Vali Erin, buna ilave olarak Suriye topraklarında terörden arındırılarak Türkiye’nin kontrolünde bulunan bölgelerde yaşayan yüzbinlerce insana da destek olmaya devam ettiklerini hatırlattı.


Türkiye’nin uluslararası kurum kuruluşlardan çok az destek aldığını dile getiren Vali Erin, CARE Internationalın somut adım atan ender kuruluşlardan biri olduğunu ifade etti.




CARE International ile üç yıldır sürdürülen işbirliği sayesinde Şanlıurfa’ya 50 milyon TL’nin üzerinde fon aktarıldığını, bu fonla çeşitli altyapı projelerinin yapıldığını, mikrokredi uygulamasının hayata geçirildiğini ve önemli başarılar elde edildiğini kaydeden Vali Erin, imzalanan yeni işbirliği protokolünün Suriyeliler başta olmak üzere Şanlıurfalılara hayırlı olmasını diledi.

Vali Erin, CARE Internationala sundukları destek ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti.


 

Sherine Ibrahim, her türlü işbirliğine açığız

CARE Türkiye Temsilcisi Sherine Ibrahim de Şanlıurfa’daki güven ortamını, sivil toplum kuruluşlarıyla Valilik arasındaki koordinasyonu çok önemli bulduklarını belirterek, uluslararası fonların Şanlıurfa’ya yönlendirilmesi için büyük çaba sarfettiklerini söyledi. Türkiye’de en rahat ve olumlu çalıştıkları bölgenin Şanlıurfa olduğunu kaydeden Sherine Ibrahim, Türkiye’de ve Şanlıurfa’da odaklandıkları sektörlerin barınma, korunma, yasal hak bilgilendirmesi, kadınların güçlendirilmesine yönelik mikrokredi, çocuk korumanın öne çıktığını söyledi.
Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak yerel hassasiyetleri önemsediklerini, dolaysıyla Valiliğin önereceği projelerin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Sherine Ibrahim, her türlü işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.



 

Mikrokredi evini ziyaret ettiler

Valilikte gerçekleşen imza töreninin ardından CARE Türkiye Temsilciliği heyetiyle birlikte, Haliliye ilçesinde mikrokredi projesinin uygulandığı merkezi ziyaret eden Vali Erin, burada aldıkları krediyle kendi işini kuran ve imal ettikleri ürünleri pazarlayan kadınlarla görüştü. Aldıkları mikrokredi ile ailelerini geçindirebilecek seviyeye gelen kadınları tebrik eden Vali Erin, Valilik olarak mikrokrediden faydalanan kadınlara pazarlama konusunda destek olacaklarını söyledi.



 

544 Kadına Mikrokredi verildi

CARE Türkiye Temsilciliğinin, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ortaklığında Şanlıurfa’da yürüttüğü Mikrokredi Projesi kapsamında, 1 Mart 2019 tarihinden bu yana 544 kadına mikrokredi verildi.

Proje kapsamında 164’ü Türk vatandaşı, 380’i ise Suriyeli olan kadınlara toplamda 722 bin TL kredi sağlandığı, projeye katılan kadınların haftalık kredi geri ödeme oranının yüzde 100 olduğu öğrenildi.

5 ile 15 bin TL arasında değişen tutarlarda kredilendirilen kadınların, daha çok hane içi üretim işleri yaptıkları, bunların içinde kurutmalık yapımı, kozmetik, kuaförlük, parfüm imalatı, terzilik, yün örgü işleri, biber-salça yapımı, ev ekmeği üretimi gibi işlerin öne çıktığı belirtildi.



Editör Ahmet Şen 
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