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Bu haber 05 Şubat 2020 13:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Sobayı Benzinle Tutuşturmaya Çalışan İki Arkadaş Patlamada Ağır Yaralandı

Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışan iki arkadaş, meydana gelen parlama sonucu feci şekilde yandı.

​Sobayı Benzinle Tutuşturmaya Çalışan İki Arkadaş Patlamada Ağır Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Özdemir (39) ve Oğuzhan Bahadır (50) Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde bulunan evde oturdukları sırada havanın soğuk olmasından dolayı sobayı yakmak istedi. 


 

Sobaya Döktükleri Benzin Patladı

Sobaya atılan odunları tutuşturamayan arkadaşlar, çareyi benzin dökmekte buldu. Çakmakla sobayı yakmaya çalışırken benzinin birden parlayarak alev alması sonucu Muhammed Özdemir ve Oğuzhan Bahadır’ın kıyafetleri tutuştu. Özdemir ve Bahadır’ın kafa, boyun, göğüs, kol ve ellerinde ikinci dereceden yanıklar oluştu. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.







 

İki kafadar espriden geri kalmadı

Vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan yanıkları unutan iki arkadaş, “Soyunuyorum soyunuyorum bitmiyor. Allah bizi yaktı, bize ceza verdi. Ne yaptıysak kendi elimizle yaptık” diyerek birbirlerine espri yaptı. Olay anını anlatan Muhammed Özdemir, “Sobada odun yakıyorduk. İçerisine benzin döktük, elbiselerimiz tutuştu. Elbiselerimi çıkartana kadar yandık yani, arkadaşım da yandı, ben de yandım. Başka bir şey yok. Biraz ince giyinmiştik, hemen tutuştu. Olan oldu. Bizi kimse yakmadı” diye konuştu.
Hastanede ilk tedavileri yapılan Özdemir ve Bahadır, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özdemir ve Bahadır’ın tedavileri sürüyor.



Editör:Ahmet Şen 
 
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