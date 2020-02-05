​Annesini Bıçaklayan Genç Kız Balkondan Atladı

Genç Kız Kurtarılamadı, Anne Yoğun Bakımda

Olay, akşam saatlerinde Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Dere Sokak'taki apartmanın 4.katında meydana geldi. İddiaya göre, anne N.B. (42) ile kızı Irmak B. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Irmak B. mutfaktan aldığı bıçakla annesini boğaz kısmından bıçakladı. Ardından 4. kattaki dairenin balkonundan aşağıya atladı.Olayı gören çevredeki esnaflar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Anne ve kız 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmazken, anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Editör: Ahmet Şen