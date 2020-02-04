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Bu haber 04 Şubat 2020 23:35:00 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Virüslere Karşı Önleminiz Var mı' sorusuna: Üşütmeyin; Ateşe dikkat Edin. Hepsinden Öte Kendinize Güvenin dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Virüslere Karşı Önleminiz Var mı' sorusuna: Üşütmeyin; Ateşe dikkat Edin. Hepsinden Öte Kendinize Güvenin dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Virüslere Karşı Önleminiz Var mı' sorusuna: Üşütmeyin; Ateşe dikkat Edin. Hepsinden Öte Kendinize Güvenin dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Virüslere Karşı Önleminiz Var mı' sorusuna: Üşütmeyin; Ateşe dikkat Edin. Hepsinden Öte Kendinize Güvenin dedi.

Bizim özel tedbirimiz var mı derseniz, inanın yok. Bazı arkadaşlar ara sıra dut pekmezi yollar. Her sabah bir kaşık alırım, kan yapar. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım, kan yapar dedi
Bir gazetecinin: Koronavirüs ile ilgili tedbirler neler olacak?  Bundan sonra bu tür salgın hastalıklara karşı Türkiye’nin tedbirleri neler olacak? Sizin virüse/virüslere karşı özel bir önleminiz var mı? Sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:


 

Yine de üşütmeyin. Aman Ateşe Falan Dikkat Edin 

Biz ilk işimiz olarak dedik ki bu kadar insan Çin’de sıkıntıyı yaşıyor, orada bizim vatandaşlarımız da var, onları bir defa kurtaralım. Şimdi arkadaşlarıma dedim ki “Biz 20 yıl önce böyle bir uçağı Çin’e gönderebilir miydik? Veya böyle bir uçağımız var mıydı?” Şimdi ise hamdolsun bu uçağı tamamen hastane haline dönüştürdük, içine yataklar yerleştirdik. Oksijen, serum vesaire her şeyi sağlık ekipleri uçağa yüklediler ve doktorlar, hemşireler Çin’e gittiler. Şu anda da Ankara’da bunlara komple bir hastaneyi tahsis ettik. Bu hastanede her biri bir odada yalnız yatıyor. Bunların yanında da 7 Azeri, 3 Gürcü, bir de Arnavut getirdik. Şimdi tabi dünyada ses getirdi; “Türkiye böyle bir durumda bakın ne yaptı” diyorlar. Ama bizde de malum çevreler yine aynı durumdalar maalesef.

Ama benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabi bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan. dedi


Editör: Ahmet Şen
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Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Virüslere Karşı Önleminiz Var mı' sorusuna: Üşütmeyin; Ateşe dikkat Edin. Hepsinden Öte Kendinize Güvenin dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Virüslere Karşı Önleminiz Var mı' sorusuna: Üşütmeyin; Ateşe dikkat Edin. Hepsinden Öte Kendinize Güvenin dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Virüslere Karşı Önleminiz Var mı' sorusuna: Üşütmeyin; Ateşe dikkat Edin. Hepsinden Öte Kendinize Güvenin dedi.
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