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Bu haber 04 Şubat 2020 22:35:58 Tarihinde eklenmiştir.

17 Yaşındaki Kayıp Genç Kız Her Yerde Aranıyor

Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Arifenur Akdağ 6 gündür her yerde aranıyor.

17 Yaşındaki Kayıp Genç Kız Her Yerde Aranıyor

17 Yaşındaki Kayıp Genç Kız Her Yerde Aranıyor

 6 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızı polis bulmak için çalışma başlattı

Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Arifenur Akdağ 6 gündür her yerde aranıyor.


 

İhbar üzerine harekete geçen ekipler lise öğrencisini bulmak için çalışma başlattı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi bir anda ortadan kaybolan lise 11. sınıf öğrencisi Akdağ, 6 günür her yerde aranıyor. Kendi imkanları ile kızlarını bulamayan aile üyeleri polise ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler lise öğrencisini bulmak için çalışma başlattı.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
17 Yaşındaki Kayıp Genç Kız Her Yerde Aranıyor
17 Yaşındaki Kayıp Genç Kız Her Yerde Aranıyor
Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Arifenur Akdağ 6 gündür her yerde aranıyor.
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