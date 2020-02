17 Yaşındaki Kayıp Genç Kız Her Yerde Aranıyor

İhbar üzerine harekete geçen ekipler lise öğrencisini bulmak için çalışma başlattı

17 Yaşındaki Kayıp Genç Kız Her Yerde Aranıyor6 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızı polis bulmak için çalışma başlattıEvinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Arifenur Akdağ 6 gündür her yerde aranıyor.Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi bir anda ortadan kaybolan lise 11. sınıf öğrencisi Akdağ, 6 günür her yerde aranıyor. Kendi imkanları ile kızlarını bulamayan aile üyeleri polise ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler lise öğrencisini bulmak için çalışma başlattı.Editör: Ahmet Şen