Başkan Kuş, Dağınık Halde Olan ve Kira Problemi Yaşanan Birimleri Tek Çatı Altında Toplayarak, Geçici Hizmet Binasını Faaliyete Soktu

Eyyübiye Belediyesinden Bir Tasarruf Hamlesi Daha. Geçici Hizmet Binası Faaliyete Girdi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan bir tasarruf hamlesi daha.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan bir tasarruf hamlesi daha. Başkan Kuş, dağınık halde olan ve kira problemi yaşanan birimleri tek çatı altında toplayarak, geçici hizmet binasını faaliyete soktu. Göreve gelir gelmez yaptığı tasarruf hamleleri ve şeffaf belediyecilik ilkesiyle kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, dağınık halde olan ve belediyeye kira problemleri nedeniyle yük olan birimleri tek çatı altında topladı. Eyyübiye 800 Yataklı Devlet Hastanesinin bitişinde hizmete giren Eyyübiye Belediyesi Geçici hizmet Binası ile vatandaşlar artık tüm birimleri tek çatı altında görebilecek. Bu tasarruf hamlesi ile belediye bütçesine de büyük katkı sunulacak. Tüm birimlerin taşınma işleminin tamamlandığı Geçici hizmet Binasında incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.Başkan Kuş yaptığı açıklamada,” Dağınık olan birimlerimizi tek çatı altında toplayı, tasarruf yaptık. Geçici Hizmet Binamız, Eyyübiye 800 Yataklı Devlet Hastanesinin bitişinde hizmet vermeye başladı. Hayırlı olsun.” Dedi.Editör: Ahmet Şen